Festività del Capodanno, attenzione a furti e truffe: ma i Carabinieri assicurano una diminuzione del fenomeno in provincia

Ammonta a 23.240,86 euro il contributo che il Ministero dell’Interno ha accordato al Comune di Cuneo – come quota del Fondo Unico di Giustizia - riguardo la realizzazione di campagne informative e divulgative relativamente ai furti e alle truffe, in particolar modo ai danni della popolazione anziana del territorio. Contributo che l’ente intende utilizzare per riproporre le campagne di diffusione di materiali già create e aggiornarle, nel tentativo di “immunizzare” sempre più la popolazione sulla materia.

Un argomento, quello delle truffe agli anziani, che si lega a doppio filo a quello dell’ondata di furti in abitazione che ha investito in queste ultime settimane dell’anno oltre al comune capoluogo anche Alba, Beinette, Borgo San Dalmazzo, Bra, Busca, Margarita, Peveragno e Vignolo.

Storicamente comune che in questo periodo il fenomeno viva una recrudescenza, ma il comando provinciale dei Carabinieri – pur dopo aver incrementato le forze in campo dal 1° dicembre sino al prossimo 8 gennaio, anche con presidi in borghese e pattuglie – è sicuro ci sia stata un’inflessione importante, sul 30-40%, rispetto allo scorso anno.

Anche in vista delle festività del Capodanno rimane quindi fondamentale ricordare come chiudere porte e finestre se si lascia l’abitazione o tenere luci e televisore o radio accese ad alto volume se si rimane all’interno sia necessario come deterrente. E, in generale, non avere timore nello scattare foto alle auto o alle persone sconosciute e ritenute sospette, come anche avvicinare gli operatori delle forze dell’ordine per informarli direttamente.