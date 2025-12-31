Intimo rosso a Capodanno, ecco perché non si può rinunciare!

Ammettetelo: non siete superstiziose, dichiarate di non crederci nemmeno un po’, ma ogni volta che si avvicina la fine dell’anno andate a cercare un bel completino rosso, da sfoggiare la notte del 31 dicembre. Non preoccupatevi, non siete le uniche.

Capodanno si festeggia al top solo indossando qualcosa di rosso, soprattutto intimo: mutandine, slip, reggiseni, giarrettiere per le donne e boxer per gli uomini. Non lo sapevate?

Il rosso è universalmente il colore dell’amore, della passione, dell’energia vitale, mentale e fisica, ma anche della buona fortuna.

È il colore perfetto per dare l’addio al vecchio anno e il benvenuto a quello nuovo. E gli antichi lo sapevano bene. Sia in Oriente che in Occidente ci sono racconti che suggeriscono di indossare il rosso tra la notte di san Silvestro e il primo giorno dell’anno nuovo, come rito propiziatorio.

L’usanza del rosso a Capodanno nasce in Cina: nel simbolismo orientale il rosso è il colore della fortuna, della prosperità e della buona sorte. Di solito viene utilizzato durante le celebrazioni nuziali come buon auspicio per gli sposi e la loro nuova vita insieme: un augurio di fertilità e felicità in amore.

Dietro a questo simbolismo c’è una leggenda: fin dall’antichità i cinesi utilizzavano il rosso per scacciare il Niàn, una figura mitologica rappresentata sotto forma di bestia mangia uomini, che farebbe la sua comparsa proprio durante il Capodanno cinese. Il rosso sarebbe quindi uno “scaccia demoni”, in grado di allontanare gli spiriti maligni, divenendo un colore portafortuna.

Ma c’è di più. In Cina lo si usa per tutta la durata dei festeggiamenti per l’inizio del nuovo anno, che in questo caso cade il 17 febbraio 2026 (anno del cavallo di fuoco che simboleggia energia, libertà, coraggio e vitalità) e terminerà il 3 marzo 2026 con la Festa delle Lanterne.

In Occidente, invece, si farebbe risalire questa tradizione al 31 a.C., al tempo cioè di Ottaviano Augusto: in occasione del Capodanno romano, infatti, uomini e donne indossavano qualcosa di rosso come simbolo di potere, fertilità, salute e ricchezza. Era considerato poi il colore della passione, dell’energia e della fortuna.

E allora, buon 2026 a tutti, rigorosamente in rosso.