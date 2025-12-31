Beinette, una giovane coppia porterà avanti la storia di "Stella"

Con l'inizio del nuovo anno si aprirà anche una nuova pagina per la storica pasticceria "Stella".

L'amatissimo locale, apprezzato non solo dai beinettesi, ha una lunga storia alle spalle, iniziata nel 1994.

Torte, biscotti, beinettesi, torrone, marroni le specialità che hanno contraddistinto da sempre "Stella", senza dimenticare il gelato, appuntamento fisso soprattutto nelle sere d'estate quando, anche a sera inoltrata, la porta era sempre aperta.

Una storia fatta di professionalità, sacrifici e tanta passione che, con l'inizio del nuovo anno, verrà portata avanti da una giovane coppia di Beinette: Valentina Revelli e il marito Simone La Dolcetta, pronti ad accogliere i clienti.

"Siamo contenti di poter intraprendere questa nuova avventura lavorativa - spiegano - dal 2 gennaio abbiamo l’onore di portare avanti una realtà storica come Pasticceria Stella. Per Beinette e per tutta la provincia, questa pasticceria è sempre stata molto più di un semplice luogo: è gusto, tradizione, momenti condivisi e ricordi di famiglia. Il nostro desiderio è continuare questa storia con rispetto, passione e tanta voglia di fare, mantenendo vivi i valori che hanno reso Stella un punto di riferimento nel tempo, proseguiremo con dedizione e passione il percorso tracciato da Paolo e Franca, che ringraziamo per la fiducia e per i preziosi insegnamenti che ci hanno trasmesso".