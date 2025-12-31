"Un amico, un grande dipendente, uno di famiglia": il bar Corso di Cuneo saluta Massimo Manes [VIDEO e FOTO]

E' arrivato il momento che avevamo annunciato già lo scorso 10 dicembre, con un articolo sulla pensione di Massimiliano Manes, per tutti Massimo o semplicemente Max, per 38 anni volto amatissimo del bar Il Corso di Cuneo.

Dalle 14 di oggi 31 dicembre è infatti ufficialmente in pensione. Tante le lacrime che gli hanno rigato il viso nei suoi ultimi minuti dietro il bancone, con i colleghi con cui ha condiviso lunghe ore di lavoro, ma anche di scambio e amicizia.

Tanti anche i clienti che non sono voluti mancare e che sono arrivati verso le 14, per salutarlo e abbracciarlo.

Tra loro anche il sindaco di Castelletto Stura, Alessandro Dacomo, perché, lo ricordiamo, nonostante i suoi 59 anni Manes gioca ancora a calcio e lo fa proprio nella Castellettese, in terza categoria.

E poi l'assessore Marco Gallo, il presidente della Provincia Luca Robaldo e l'avvocato Enrico Collidà.

Commosso anche Marco Basso, che lo ha definito un amico, un grande dipendente e parte della famiglia.

Ma, soprattutto, tanti dei clienti che lui ha servito per tanti anni, preparando i caffè e strappando un sorriso, con la sua simpatia e il suo garbo.

Buona pensione da parte di tutta la redazione di Targatocn. Ciao Massimo, ti vogliamo bene!