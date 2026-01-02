Cuneo: al via “1-2-3 ASTER!”, movimento e gioco per i bambini da 1 a 3 anni

Dal 12 gennaio prenderà il via 1-2-3 ASTER!, un nuovo corso di ginnastica pensato per bambini da 1 a 3 anni, che partecipano alle attività accompagnati da un genitore.

Nei primi anni di vita il movimento riveste un ruolo fondamentale nello sviluppo del bambino. Attraverso il gioco e l’esplorazione corporea, i più piccoli imparano a conoscere se stessi, lo spazio che li circonda e a relazionarsi con gli altri. Il corso 1-2-3 ASTER! nasce proprio con l’obiettivo di stimolare lo sviluppo motorio, l’equilibrio, la coordinazione e la percezione del corpo, in un ambiente sicuro, accogliente e divertente.

Elemento centrale del percorso è la presenza del genitore, che non solo garantisce al bambino sicurezza e serenità, ma consente anche di condividere un momento speciale di gioco e relazione. Il movimento diventa così uno strumento per rafforzare il legame affettivo, favorendo la fiducia reciproca e la complicità.

Le attività proposte saranno organizzate sotto forma di percorsi, giochi motori, musica e semplici esercizi, sempre adattati all’età e alle capacità di ciascun bambino. Il corso rispetta i tempi individuali, senza forzature, privilegiando un approccio ludico e naturale al movimento. Non si tratta di ginnastica in senso tradizionale, ma di un’esperienza di scoperta e divertimento condiviso.

Il corso sarà condotto da istruttori qualificati, con particolare attenzione alla sicurezza, al benessere dei bambini e a un clima positivo all’interno del gruppo. L’obiettivo non è la performance, ma offrire una prima esperienza motoria serena e stimolante.

Aster Cheer crede fortemente che 1-2-3 ASTER! rappresenti un importante punto di partenza per avvicinare i più piccoli allo sport, trasmettendo fin da subito valori fondamentali come il gioco, la condivisione e la fiducia.

Per maggiori informazioni sul corso rivolgersi ai seguenti contatti:

Tel: +39 389 090 6318

Mail: info@astercheer.it

Facebook: Aster cheer

Instagram: astercheer