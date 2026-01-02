PALLAVOLO / Gli Under 17 del Volley Savigliano alla prestigiosa "Moma Winter Cup" di Modena

Dal 27 al 29 dicembre scorsi Modena ha ospitato la prestigiosa Moma Winter Cup, uno dei principali eventi giovanili indoor di pallavolo a livello europeo in programma, organizzato dalla Scuola di Pallavolo Anderlini dal 2008.

Al via erano presenti oltre 200 squadre, con più di quattromila atleti coinvolti, distribuiti su ben 70 campi, sparsi tra le province di Modena e Reggio Emilia. Il gran finale, poi, al termine di oltre 700 partite, si è svolto nell’affascinante cornice dello storico PalaPanini, che ha ospitato le gare conclusive per l’assegnazione dei trofei.

In questo scenario di grande rilevanza nazionale e internazionale, non poteva mancare il Volley Savigliano, sceso in campo con la formazione Under 17 griffata GrandaCar e guidata dai coach Dimitri e Caula.

A comporla, oltre ai giocatori saviglianesi, anche quattro ragazzi in prestito: Ludovico Cuniberti, Massimiliano Marabotto e Rei Frejzo dal Villanova Mondovì e Giacomo Roberto Caldera dal Revolution Asti.

Nonostante una concorrenza agguerrita, i biancoblù, dopo un grande girone di qualificazione, concluso con tre vittorie in altrettante partite, hanno terminato la manifestazione al 14° posto, su ben 40 compagini partecipanti. Resta qualche rammarico per l’eliminazione arrivata nel tabellone finale per la corsa al titolo, dovuto principalmente al ko patito contro la formazione statunitense del Team Rockstar che, fino alla partita contro Savigliano, schierava in campo ben sei giocatori fuoriquota, proprio prima della segnalazione piemontese.

“Al di là di questo aspetto, che ci lascia qualche rimpianto perché, ad armi pari, probabilmente avremmo scalato ancora qualche posizione in classifica, resta il grande orgoglio per lo stupendo percorso fatto da questo gruppo durante i tre giorni – spiega il responsabile del settore giovanile Corrado Caula –. Sono stati tre giorni di complimenti, non solo in campo, ma anche fuori, dagli staff degli hotel e in città: questi ragazzi hanno davvero fatto fare una grande figura al Volley Savigliano e, più in generale, a tutto il Comitato Fipav Cuneo-Asti, che rappresentavano”.

Quindi, i doverosi ringraziamenti: “Torniamo dal PalaPanini pieni di gioia e di amore per questo sport, e per questo dobbiamo spendere alcuni “grazie”. In primis, ai giocatori, eccezionali dall’inizio alla fine. Quindi, alle società Villanova Mondovì e Revolution Asti, per i preziosissimi prestiti concessi. In terzo luogo, agli allenatori, che sono riusciti a plasmare un gruppo formatosi appena poche ore prima, gestendo al meglio cambi, minutaggio e partecipazione di tutti i componenti. In ultimo, ma non per importanza, ai genitori. A quelli che ci hanno accompagnato, ma anche a tutti coloro che, non essendo riusciti a presenziare, hanno seguito con interesse la squadra a distanza, guardando le partite online e informandosi sui risultati”.

MOMA WINTER CUP 2025 (27-29 DICEMBRE 2025)

Volley Savigliano: La Corte Andrea, Marassi Andrea (K), Mina Nicolò, Ambrogio Alberto, Cavallotto Giovanni, Mondino Geremia, Negro Fernando, Cuniberti Ludovico, Marabotto Massimiliano, Frejzo Rei, Caldera Giacomo Roberto. Allenatori: Dimitri Federico, Caula Matteo. Dirigenti: Caula Corrado, Fiorito Mirella.

I RISULTATI

Fase qualificazione

Volley Savigliano - UniVolley Nextgen 2-1

Volley Savigliano - Avolley Schio-Torrebelvicino Vicenza 2-0

Volley Savigliano - San Marino 2-0

Girone 1° - 16° posto

Volley Savigliano - Team RockStar (Usa) 0-2

Volley Savigliano - Pallavolo Bologna 1-2

Girone 13° - 16° posto

(Semifinale) Volley Savigliano - Univolley Nextgen 2-0

(Finale) Volley Savigliano - Roma7 Volley 1-2