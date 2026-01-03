Dal Saluzzo alla Serie B: Matheus Priveato Dos Santos passa alla Juve Stabia

Il Saluzzo Calcio ufficializza la cessione a titolo definitivo di Matheus Priveato Luz Dos Santos alla SS Juve Stabia, formazione militante in Serie B. Un’operazione di rilievo per la società granata, impegnata nel campionato di Serie D, che vede uno dei propri tesserati approdare nel calcio professionistico con un doppio salto di categoria, per di più nel mercato invernale.

La scelta, maturata nelle scorse settimane, rappresenta motivo di orgoglio per il Saluzzo, pur comportando la rinuncia a un giocatore che si era rapidamente imposto per rendimento e affidabilità. La società ha deciso di non ostacolare un’opportunità considerata determinante per il percorso sportivo del calciatore.

“Dispiace perdere Matheus per il girone di ritorno, soprattutto dopo quanto ha dimostrato in questi mesi, ma non potevamo privarlo di un’occasione così importante” afferma il presidente Pierluigi Pairetto. “Per il Saluzzo resta il vanto di aver contribuito alla crescita di un ragazzo fantastico, dentro e fuori dal campo”.

Sottolinea il valore dell’operazione anche il direttore sportivo Lazzaro, che evidenzia il lavoro svolto dall’intero ambiente granata: “È stato gratificante individuare un giocatore in Eccellenza e vederlo, dopo soli cinque mesi, firmare per una società di Serie B. I meriti vanno condivisi con mister Cacciatore, lo staff e il resto della rosa”.

“Dal primo contatto con la Juve Stabia l’obiettivo è stato quello di portare a termine la trattativa, e l’esito positivo conferma la bontà del percorso intrapreso” conclude il direttore.