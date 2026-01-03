VOLLEY A1F / Alle 20:30 Gatte in campo per l’esame Perugia. Signorile: “Dovremo dare il massimo, sarà una partita difficile”

Parte dal campo di Perugia il 2026 della Honda Cuneo Granda Volley. E per le Gatte sarà un ritorno sul taraflex a dir poco scoppiettante: le biancorosse infatti sono attese questa sera (ore 20.30) per la sfida contro le Black Angels della Bartoccini Mc-Restauri, in un match che pesa tantissimo nella corsa salvezza.



La Serie A1 Tigotà 2025-2026 sta infatti pian piano iniziando a delinearsi ma la classifica resta ancora corta e capricciosa.



Con la bella vittoria nel derby su Monviso, Cuneo è decima con 17 punti, cinque in più proprio di Perugia, attualmente tredicesima e prima delle posizioni che costano la retrocessione. Subito dietro e davanti, però, tutto è ancora in bilico: Monviso e Firenze a 15, Macerata a 19, Bergamo e UYBA a 20. Un equilibrio che rende ogni partita decisiva.

“Sicuramente giocare in un campionato così è davvero emozionante, la classifica è molto corta. A parte le prime squadre siamo tutte lì e uno deve pensare a una partita alla volta e cercare di portare a casa più punti possibili. Basta un attimo per trovarsi in fondo, basta una vittoria per scalare posizioni” ha commentato la capitana delle Gatte, Noemi Signorile.



Per Cuneo dunque questa sera c'è la ghiotta occasione di strappare punti pesanti e di balzare a quota 20, fino al settimo posto in classifica. A dare fiducia alle biancorosse è anche la splendida vittoria contro Monviso, un successo di carattere che ha confermato la crescita del gruppo di coach Salvagni.

Contro Monviso, Cuneo ha mostrato infatti solidità e personalità, soprattutto nel quarto set, recuperato con grinta quando il tie-break sembrava ormai inevitabile. Una vittoria sudata e voluta dalle Gatte, che hanno potuto anche contare sul supporto degli oltre duemila spettatori venute a tifarle.



“Contro Monviso è stata davvero una bellissima partita, il primo set abbiamo perso però eravamo consapevoli di potercela fare, siamo sempre state lì sul pezzo. La spinta del pubblico ci ha aiutato tantissimo, soprattutto nei momenti importanti della partita come l’ultimo set. Sicuramente giocare in casa proprio con il tuo pubblico che ti aiuta è un’arma in più”.



“Siamo scese in campo agguerrite, con tanta voglia di portare a casa il risultato perché adesso inizia ad essere la parte più importante del campionato, ci si gioca tutto”.



Dall'altra parte della rete però ci sono le Black Angels di Giovi, un’avversaria affamata e in cerca di riscatto. Le umbre arrivano infatti dallo stop al tie break con Macerata, ma hanno rafforzato il roster con l'arrivo della schiacciatrice tedesca Ivana Vanjak, annunciata poco prima di Natale, e della palleggiatrice Giulia Gennari.

Senza contare che le umbre hanno già dimostrato di crederci fino all’ultimo pallone. Nel match dell’andata infatti erano le cuneesi a essere avanti 2 set a uno. Le atlete di Giovi poi erano riuscite a trascinare la partita al tie break e ad aggiudicarselo, lasciando alle biancorosse solo le briciole.



Questa volta inoltre le Black Angels potranno contare sul fattore campo e soprattutto sul calore dei proprio tifosi. Per loro il match con Cuneo si configura come un’ultima chiamata, un treno da non lasciarsi scappare. Lasciare punti a Cuneo implicherebbe infatti complicare drasticamente l’obiettivo salvezza e proprio per questo le perugine venderanno cara la pelle.



“Perugia è un’altra partita molto molto importante. Loro arrivano da diverse sconfitte e hanno bisogno di riscattarsi. Non sarà semplice anche perché il campo di Perugia è tosto, non è facile giocare lì e in più loro hanno bisogno di rifarsi. Noi arriviamo comunque con l’entusiasmo di aver fatto una bella partita contro Monviso, sappiamo quali sono le nostre potenzialità. Loro hanno anche fatto acquisti, hanno giocatrici nuove, sarà una battaglia, ma noi siamo consapevoli dei nostri mezzi, vogliamo fare punti e cercheremo di farli” conclude la capitana delle cuneesi.



“Giocare fuori casa è sempre difficile, noi però dovremo essere brave a isolarci, non pensare a essere fuori casa, giocare al nostro massimo e fare la partita che abbiamo in testa di fare”.



Appuntamento dunque a questa sera per questo match d’importanza cruciale. Fischio di inizio alle 20:30. Ricordiamo che la partita sarà trasmessa in diretta su VBTV e Rai Sport.