 / Curiosità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Curiosità | 04 gennaio 2026, 18:16

Un tarantaschese a “Caduta Libera”

Giorgio Giuliano, coordinatore infermieristico, ieri ha sfidato la campionessa del noto quiz televisivo di Canale 5. Purtroppo è tornato a casa senza vincita, ma con una bella esperienza da raccontare

Nella foto un momento della trasmissione

Nella foto un momento della trasmissione

Ieri sera, sabato 4 gennaio, a "Caduta Libera", programma di Canale 5 condotto per il primo anno da Max Giusti, tra gli sfidanti della campionessa romana Ilaria c’era anche un tarantaschese: Giorgio Giuliano. Coordinatore infermieristico di 49 anni, residente a Tarantasca, Giuliano è stato il terzo sfidante della serata.

Dopo aver risposto correttamente a quattro domande, è stato chiamato a intervenire su un quesito inizialmente rivolto alla campionessa. La domanda riguardava i termini “pronatori” e “supinatori”, riferiti a chi appoggia il piede in un determinato modo. La risposta corretta era “runner”, parola che Giorgio non è riuscito a individuare, vedendo così sfumare la possibilità di proseguire il gioco.

Un dettaglio curioso: nella presentazione iniziale, il tarantaschese aveva raccontato di essere in preparazione per correre la sua prima mezza maratona. Un’esperienza televisiva che resta comunque positiva, nonostante la mancata vincita.

Tommaso Puggioni

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium