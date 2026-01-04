Un tarantaschese a “Caduta Libera”

Ieri sera, sabato 4 gennaio, a "Caduta Libera", programma di Canale 5 condotto per il primo anno da Max Giusti, tra gli sfidanti della campionessa romana Ilaria c’era anche un tarantaschese: Giorgio Giuliano. Coordinatore infermieristico di 49 anni, residente a Tarantasca, Giuliano è stato il terzo sfidante della serata.

Dopo aver risposto correttamente a quattro domande, è stato chiamato a intervenire su un quesito inizialmente rivolto alla campionessa. La domanda riguardava i termini “pronatori” e “supinatori”, riferiti a chi appoggia il piede in un determinato modo. La risposta corretta era “runner”, parola che Giorgio non è riuscito a individuare, vedendo così sfumare la possibilità di proseguire il gioco.

Un dettaglio curioso: nella presentazione iniziale, il tarantaschese aveva raccontato di essere in preparazione per correre la sua prima mezza maratona. Un’esperienza televisiva che resta comunque positiva, nonostante la mancata vincita.