Un centinaio di persone all'incontro organizzato a Spinetta dall'Associazione Culturale Sarda Ichnusa Bra-Cuneo

C'è un po' di Sardegna in questo Piemonte: i sardi residenti nel Cuneese rappresentano una realtà diffusa e ben integrata, distribuita tra Bra, Alba, Savigliano, Fossano e il capoluogo, che grazie all'Aeroporto di Cuneo-Levaldigi mantiene un collegamento diretto con la Sardegna attraverso i voli per Cagliari. A testimoniarlo la numerosa partecipazione all'incontro di sabato 28 febbraio, organizzato dall'Associazione Culturale Sarda Ichnusa Bra-Cuneo, una realtà associativa che nasce con la volontà di promuovere una serie di iniziative culturali sul territorio, che spaziano dal cinema sardo alla letteratura, dagli incontri di approfondimento ai momenti di scambio e confronto, coinvolgendo non solo il capoluogo ma anche i centri vicini dove gruppi e comitati informali di sardi guardano con interesse a questa rinnovata visione dell'associazionismo.

L'incontro, che si è svolto presso la sede degli Alpini di Spinetta, ha visto la presenza di circa un centinaio di persone, che hanno condiviso un momento conviviale durante il pranzo dove sono state protagoniste le eccellenze enogastronomiche di Sarda Tellus.

Alla giornata ha preso parte anche Sebastiano Tettei, coordinatore della Circoscrizione Nord Ovest, accompagnato da altri rappresentanti della Federazione, che hanno illustrato ai presenti i servizi e le opportunità riservate agli iscritti, evidenziando l'importanza della rete associativa come strumento di tutela, rappresentanza e valorizzazione culturale.

Le numerose adesioni e le nuove iscrizioni, cresciute con l'apporto delle nuove generazioni e degli studenti universitari che frequentano le sedi di Cuneo e Savigliano, confermano l'alto interesse per questa realtà nel territorio della Provincia Granda e l'efficacia dell'impulso dato dalla FASI, la Federazione delle Associazioni Sarde in Italia, nonché del lavoro svolto dal direttivo e dal presidente Antonio Michele Iecle, che ha avviato una serie di riflessioni sul futuro dell'associazione. L'obeittivo principale dell'Ichnusa, al momento, risulta essere la ricerca di una sede più ampia e funzionale, capace di accogliere i tanti iscritti e di diventare un vero e proprio punto di riferimento culturale e sociale per il Cuneese.

La ricerca punta verso un modello più moderno e partecipativo, nel rispetto delle tradizioni ma con un'apertura verso l'innovazione e il dialogo con il territorio, per creare occasioni di socialità e crescita culturale condivisa nella Granda, già forte grazie alla presenza della storica comunità sarda di Borgo San Dalmazzo, che ha saputo mantenere vive le tradizioni attraverso feste, balli e sagre, rendendo la cultura isolana parte integrante del tessuto locale.