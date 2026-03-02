 / Attualità

Attualità | 02 marzo 2026, 17:23

Nuovi cartelli a Sale delle Langhe, paese dell'enkir

Grazie al Mulino Marino di Cossano Belbo la segnaletica è stata arricchita dall'indicazione sulla produzione di questo antico cereale

È stata installata nelle scorse settimane la nuova cartellonistica nel Comune di Sale delle Langhe che celebra la sua produzione, l'enkir. 

"Il Mulino Marino di Cossano Belbo ci ha omaggiati di questa indicazione - dice il sindaco Andrea Mozzone - perché il nostro territorio è uno di quelli in cui si voltica l'enkir, antico cereale molto apprezzato per la produzione di farina e prodotti da forno, Un grazie a Nando Marino non solo per il gesto che ha voluto compiere nei nostri confronti, ma per la sua costante attenzione verso il nostro territorio".

AP

