Costigliole Saluzzo e Busca commemorano l'eccidio di Ceretto

La Città di Busca e il Comune di Costigliole Saluzzo in collaborazione con la sezione Anpi di Costigliole Saluzzo e il gruppo Alpini di Busca, organizzano la Commemorazione dell’ottantaduesimo anniversario dell’Eccidio di Ceretto del 5 gennaio 1944, in cui vennero trucidati dai nazifascisti nelle loro case o al lavoro nei campi 27 civili.



L'evento si terrà domenica 11 gennaio con il seguente programma: alle ore 9:15 ritrovo presso fermata Ceretto; alle 9.30 deposizione di fiori al cippo; ore 10 celebrazione della Santa Messa; alle 10.45 deposizione della corona d’alloro ai Caduti e la Commemorazione ufficiale con gli interventi dei Sindaci di Costigliole Saluzzo, Busca e Oriolo.

L’orazione ufficiale sarà tenuta da Paolo Calvino, scrittore e attivista per i diritti umani. Alla cerimonia sarà presente una delegazione del Comune di Oriolo in ricordo dei concittadini periti nell’eccidio. Parteciperanno gli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Costigliole Saluzzo e di Busca e del Consiglio Comunale dei Ragazzi dei due Comuni. Parteciperà alla cerimonia il Complesso bandistico Santa Lucia di Costigliole Saluzzo.





Il fatto: 5 gennaio 1944

A metà dicembre del 1943, per stroncare la crescente formazione di bande di resistenti nelle valli cuneesi, il Comando tedesco 1020 programmava “dieci azioni di guerra”.

Le realizzava fra il 29 (Frabosa Sottana) e il 12-13 gennaio 1944 (Valgrana). Il bilancio: 242 "nemici" uccisi, 300 case bruciate o distrutte. Si trattava di dieci eccidi, contando una volta sola i raid compiuti dalla medesima formazione nello stesso ciclo di rastrellamenti in più comuni confinanti. Uno dei più efferati, perché non rispondeva alla presenza di basi partigiane, tutt’al più a quella di un gruppo di sbandati, non riconosciuto da alcun Comitato di liberazione, fu quello di Ceretto del 5 gennaio 1944, in cui vennero trucidati nelle loro case o al lavoro nei campi 27 civili.

Era il 10% degli abitanti della frazione posta a cavallo fra Busca e Costigliole, il 20% della popolazione maschile in età lavorativa, un colpo esiziale per una comunità contadina che ha impiegato anni per uscire dal dolore delle perdite umane e dalla miseria provocata dal rogo delle abitazioni e degli attrezzi.



