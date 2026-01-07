Fondazione Cassa di risparmio di Fossano, consegnate le borse di studio Favole e Grapputo

Come da tradizione, si è tenuta il 10 dicembre nella cornice della Chiesa del Gonfalone la consegna delle borse di studio dei lasciti “Bernardo e Maria Luigia Favole” e “Silvio e Giovanni Jacopo Grapputo”, gestiti dalla Fondazione per espressa volontà testamentaria delle due famiglie.

Accompagnati dall’intrattenimento musicale eseguito dagli ex studenti del corso ad indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Sacco, sono stati consegnati i premi a favore degli alunni più meritevoli degli istituti cittadini, come riconoscimento per i risultati scolastici, il comportamento irreprensibile e l’impegno profuso nello studio, segnalati dai rispettivi istituti al termine dell’anno scolastico 2024/2025.

Il Presidente della Fondazione CRF Giancarlo Fruttero si è complimentato con gli studenti e le loro famiglie per gli ottimi risultati scolastici, augurando loro di poter realizzare i propri sogni partendo proprio dai banchi di scuola.

Sono stati premiati i seguenti studenti:

LASCITO FAVOLE

Liceo Scientifico St. “G. Ancina”

ARIAUDO Giulia 2^ B Scienze umane

GALLO Ginevra 3^ B Scienze umane

ASTEGGIANO Chiara 4^ B Scienze umane

MASANTE Pietro 5^ B Scientifico

I.I.S. “G. Vallauri”

COLOMBANO Alessandro 2^ A Liceo Sc.applicate

FISSORE Alessia 2^ C Amm. Finanza

ZANUSSO Marco 3^ C Liceo Sc.applicate

PEYRACHE Stefano 3^ C Informatica

OLIVERO Stefano 4^ B Informatica

NUCERA Mirko 4^B Elettrotecnica

BOASSO Andrea 5^ A Informatica

XIA Yusi 5^ B Amm. Finanza

I.I.S. Umberto I

– Sezione di Cussanio

TRUCCO Andrea 3^ AF Cnos-Fap Piemonte

– Sede di Fossano

GIOBERGIA Simone 3^ op.meccanico

ROCCAFORTE Matteo 3^ riparatore veicoli

Istituto Comprensivo Paglieri Fossano

BESSONE Isabel 3^ C

Istituto Comprensivo Sacco Fossano

LAMBERTO Morgana 3^ B

Studio Teologico Interdiocesano

PANSA Marco 5^

LASCITO GRAPPUTO

Istituto Comprensivo Paglieri Fossano

ABDELFADEL Hiba 3^ A Cervere

BELLIARDO Luca 3^ A

CALANDRI Gaia 3^ D

DOTTA Gloria 3^ A Cervere

DE MARCHI Jacopo Francesco 3^ D

HEORHIU Nika 3^ B

MILANESIO Lucia 3^ A Cervere

Istituto Comprensivo Sacco Fossano

ALESSANDRINI Alex 3^ B Genola

HOURI Yasmine 3^ A Genola

FRUTTERO Annalisa 3^ C

CALVO Aurora 3^ E

Dal 1992, con il Lascito Favole sono state consegnate 656 borse di studio. Dal 2013, con il Lascito Grapputo sono state consegnate 101 borse di studio, finanziati progetti nelle scuole per €. 23.500 e realizzata un’aula di musica all’Istituto Comprensivo Paglieri per €. 10.000. Alla Cerimonia, condotta dal Segretario Generale della Fondazione Monica Ferrero, erano presenti anche il Sindaco di Fossano Dario Tallone e Dirigenti e insegnanti degli istituti scolastici.