Fondazione Cassa di risparmio di Fossano, consegnate le borse di studio Favole e Grapputo

Come da tradizione, si è tenuta il 10 dicembre nella cornice della Chiesa del Gonfalone la consegna delle borse di studio dei lasciti “Bernardo e Maria Luigia Favole” e “Silvio e Giovanni Jacopo Grapputo”, gestiti dalla Fondazione per espressa volontà testamentaria delle due famiglie.
Accompagnati dall’intrattenimento musicale eseguito dagli ex studenti del corso ad indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo Sacco, sono stati consegnati i premi a favore degli alunni più meritevoli degli istituti cittadini, come riconoscimento per i risultati scolastici, il comportamento irreprensibile e l’impegno profuso nello studio, segnalati dai rispettivi istituti al termine dell’anno scolastico 2024/2025.
Il Presidente della Fondazione CRF Giancarlo Fruttero si è complimentato con gli studenti e le loro famiglie per gli ottimi risultati scolastici, augurando loro di poter realizzare i propri sogni partendo proprio dai banchi di scuola.
Sono stati premiati i seguenti studenti:
LASCITO FAVOLE
Liceo Scientifico St. “G. Ancina”
ARIAUDO Giulia 2^ B Scienze umane
GALLO Ginevra 3^ B Scienze umane
ASTEGGIANO Chiara 4^ B Scienze umane
MASANTE Pietro 5^ B Scientifico
I.I.S. “G. Vallauri”
COLOMBANO Alessandro 2^ A Liceo Sc.applicate
FISSORE Alessia 2^ C Amm. Finanza
ZANUSSO Marco 3^ C Liceo Sc.applicate
PEYRACHE Stefano 3^ C Informatica
OLIVERO Stefano 4^ B Informatica
NUCERA Mirko 4^B Elettrotecnica
BOASSO Andrea 5^ A Informatica
XIA Yusi 5^ B Amm. Finanza
I.I.S. Umberto I
– Sezione di Cussanio
TRUCCO Andrea 3^ AF Cnos-Fap Piemonte
– Sede di Fossano
GIOBERGIA Simone 3^ op.meccanico
ROCCAFORTE Matteo 3^ riparatore veicoli
Istituto Comprensivo Paglieri Fossano
BESSONE Isabel 3^ C
Istituto Comprensivo Sacco Fossano
LAMBERTO Morgana 3^ B
Studio Teologico Interdiocesano
PANSA Marco 5^
LASCITO GRAPPUTO
Istituto Comprensivo Paglieri Fossano
ABDELFADEL Hiba 3^ A Cervere
BELLIARDO Luca 3^ A
CALANDRI Gaia 3^ D
DOTTA Gloria 3^ A Cervere
DE MARCHI Jacopo Francesco 3^ D
HEORHIU Nika 3^ B
MILANESIO Lucia 3^ A Cervere
Istituto Comprensivo Sacco Fossano
ALESSANDRINI Alex 3^ B Genola
HOURI Yasmine 3^ A Genola
FRUTTERO Annalisa 3^ C
CALVO Aurora 3^ E
Dal 1992, con il Lascito Favole sono state consegnate 656 borse di studio. Dal 2013, con il Lascito Grapputo sono state consegnate 101 borse di studio, finanziati progetti nelle scuole per €. 23.500 e realizzata un’aula di musica all’Istituto Comprensivo Paglieri per €. 10.000. Alla Cerimonia, condotta dal Segretario Generale della Fondazione Monica Ferrero, erano presenti anche il Sindaco di Fossano Dario Tallone e Dirigenti e insegnanti degli istituti scolastici.