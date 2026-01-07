Neve e ghiaccio nei cimiteri di Vicoforte, il consigliere Bonelli: "Dovere dell’Amministrazione garantire sicurezza e accessibilità"

Neve e e ghiaccio ostacolano l'accesso ai cimiteri nel Comune di Vicoforte.

È quanto denuncia il consigliere comunale di minoranza Umberto Bonelli, del gruppo “Cambi…Amo Vicoforte con un Progetto in Comune”, che ha presentato un’interrogazione consiliare sulla manutenzione invernale dei cimiteri comunali.

Bonelli evidenzia la presenza di un avviso del Comune che annunciava la chiusura dei cimiteri per 48 ore dopo le nevicate al fine di consentire la rimozione della neve.

"A distanza di oltre dieci giorni dalla nevicata, l'unica cosa "agevole" pare essere il rischio di scivolare - spiega il consigliere Bonelli - i vialetti interni nei cimiteri cittadini risultano ad oggi ancora gravati da cumuli di neve e da pericolose stratificazioni di ghiaccio vivo, tali da rendere il transito pedonale estremamente insidioso. Il perdurare di tali condizioni, in luoghi che richiedono rispetto e cura, evidenzia una gestione superficiale dell'ordinaria manutenzione e una mancanza di tempestività che non è accettabile: nelle festività natalizie molte persone e famiglie si recano al cimitero per fare visita ai propri cari, proprio in quei giorni, lasciare i vialetti in queste condizioni significa trasformare un gesto di memoria in un percorso a ostacoli; anche qualora l'evento si collochi in periodo festivo, ciò non può in alcun modo esimere l'Amministrazione dall'intervenire con la rimozione della neve e la messa in sicurezza dei camminamenti".



"È dovere primario dell'Amministrazione garantire sicurezza e accessibilità dei luoghi pubblici, con particolare attenzione alle persone anziane e a chi ha difficoltà di movimento- conclude Bonelli -. Si evidenzia infine che il termine "48 ore", riportato nell'Avviso comunale, non può essere inteso come mera formula di stile, ma deve corrispondere a un impegno concreto verso cittadini e sicurezza, soprattutto in un luogo che richiede rispetto, decoro e attenzione".