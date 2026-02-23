L’impegno di ABI per l’educazione finanziaria

Il Presidente dell’Associazione bancaria italiana, in sigla Abi, ha redatto un prestigioso articolo dedicato all’autore dell’ottavo libro di educazione finanziaria edito da Nino Aragno, evidenziando il ruolo delle politiche divulgative volte a fare della alfabetizzazione finanziaria un patrimonio di interesse pubblico e sociale.

Il risparmio è un’arte e, come tale, non va messo da parte, ma trasformato semmai in motore di sviluppo e crescita attraverso politiche strategiche e attuative di inclusione ed educazione in grado di promuovere investimenti partecipati, trasparenti, leggibili e tracciabili.

Lo ha ribadito Antonio Patuelli, al vertice di Abi, Associazione bancaria italiana, a commento del libro numero otto redatto dal prof. Beppe Ghisolfi, suo storico amico e collaboratore, che muove e fa muovere i Primi passi verso l’economia, intesa quest’ultima in senso sia reale che finanziario, due pilastri fra loro inseparabili e che hanno nel settore bancario il proprio punto di incontro, di fusione e di armonizzazione.

Il Presidente Patuelli elogia in particolare il merito dell’amico e collaboratore, che fu suo Vicepresidente in Abi, per quanto attiene alla sottolineatura del ruolo economico e sociale delle venti parole e vocaboli che fondano la consapevolezza dei cittadini e delle famiglie, sia consumatrici che produttrici, nei confronti della capacità di gestione dei fenomeni congiunturali destinati a sfociare in crisi strutturali qualora vengano meno i fondamenti essenziali a individuare i fattori di rischio, di speculazione e di mancata informazione iniziale.

Il libro del professor Ghisolfi, ha dichiarato il Presidente Patuelli, è una risorsa informativa importante al fine di evidenziare rischi e opportunità in un contesto dove lo sviluppo delle tecnologie consente di semplificare molte operazioni, ma nello stesso tempo apre a rischi che impongono di prevenire possibili truffe a danno delle categorie più vulnerabili, alle quali l’educazione finanziaria primariamente si rivolge.

Nel frattempo, e al momento di chiudere il presente articolo, il best seller numero otto di Ghisolfi si colloca nella posizione numero undici della classifica Amazon nel settore della narrativa economica per le famiglie.