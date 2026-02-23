Fondazione Crc aderisce all’offerta di CF+ Spa su Banca Sistema

Nella seduta odierna il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha esaminato i termini dell’Offerta pubblica di acquisto e di scambio volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Sistema Spa da parte di CF+ Spa, come recentemente aggiornati, e ha deliberato di aderire, conferendo l'intera partecipazione detenuta in Banca Sistema Spa.
