Incontro a Cortemilia con il presidente della Provincia: confronto su sviluppo e territorio

È stato un incontro ricco di contenuti e riflessioni quello che si è svolto a Cortemilia con il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo. Un momento di confronto istituzionale che ha messo al centro le priorità del territorio e la necessità di rafforzare la collaborazione tra Provincia e amministrazioni locali.

A fare gli onori di casa il sindaco di Cortemilia, Roberto Bodrito, che ha accolto il presidente per un incontro definito «costruttivo e orientato allo sviluppo». Cortemilia, punto di riferimento per l’Alta Langa, si conferma snodo strategico per le politiche di area vasta, non solo sotto il profilo amministrativo ma anche economico e sociale.

I temi sul tavolo: sviluppo, infrastrutture e sostegno ai Comuni

Nel corso del confronto sono stati affrontati diversi temi di attualità, nella direzione della condivisione e della crescita del territorio. In primo piano le infrastrutture viarie, la manutenzione della rete provinciale, il sostegno ai piccoli Comuni e le prospettive di sviluppo per le aree interne.

«Ringrazio il Presidente per il lavoro che sta svolgendo e per la vicinanza agli amministratori dei nostri Comuni», è stato sottolineato al termine dell’incontro, evidenziando l’importanza di un dialogo costante tra livelli istituzionali.

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo di Cortemilia come centro di riferimento per l’area circostante, con un focus sulle opportunità legate a turismo, agricoltura di qualità e servizi ai cittadini.

Confronto politico a 360 gradi

L’appuntamento è stato anche l’occasione per un confronto politico più ampio sulle prospettive dell’Alta Langa e sulle strategie necessarie per affrontare le sfide demografiche ed economiche dei prossimi anni.

«Sono grato al sindaco Bodrito per avermi ricevuto. È stata l’occasione per fare il punto sui temi di attualità per il territorio, del quale Cortemilia è centro di riferimento, oltre che per un confronto politico a 360 gradi», ha dichiarato il presidente Robaldo al termine della visita.

Un dialogo continuo per il futuro dell’Alta Langa

L’incontro conferma la volontà di rafforzare il coordinamento tra Provincia e amministratori locali, in una fase in cui la capacità di fare rete rappresenta un elemento decisivo per intercettare risorse, migliorare i servizi e garantire sviluppo sostenibile.

Per l’Alta Langa, il dialogo istituzionale resta uno strumento fondamentale per trasformare le criticità in opportunità, con l’obiettivo di consolidare il ruolo di Cortemilia come punto di riferimento amministrativo ed economico dell’area.