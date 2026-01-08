Domiciliari ad Alba per il 45enne elettricista che tentò di uccidere la moglie a Morozzo

È di oggi (giovedì 8 gennaio) l'ordinanza con cui la giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cuneo, dottoressa Daniela Rita Tornesi, ha disposto gli arresti domiciliari ad Alba nei confronti dell'elettricista che tentò di uccidere la moglie nel settembre 2024 a Morozzo. L'uomo era in carcere da allora. Il magistrato, accogliendo la richiesta di sostituzione della misura cautelare avanzata dalla difesa, ha altresì prescritto per lui l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

Nella giornata di ieri (mercoledì 7 gennaio) si è infatti discusso l'abbreviato a carico del 45enne. Accusato di tentato omicidio e maltrattamenti nei confronti della ex moglie, è stato condannato a sette anni e quattro mesi di carcere. Per lui, la Procura aveva chiesto una pena di dieci anni.

Quella mattina la donna stava recandosi al lavoro quando venne raggiunta dal marito nel garage della loro abitazione e colpita con un coltello. Un'aggressione il cui movente risiederebbe nella mancata accettazione da parte dell’uomo della richiesta di separazione della moglie. La donna, dopo essere stata colpita, era riuscita a scappare in strada.

I cinque colpi di coltello inferti dall’uomo per poco non raggiunsero un polmone della donna che, ad oggi, come fatto sapere dalla sua legale, l’avvocata Gabriella Chiapella, sta bene. La vittima, ottenuto un risarcimento, ha ritirato la sua costituzione di parte civile.

A fine udienza, l'avvocato dell'imputato, il legale Pier Mario Morra, si è detto soddisfatto dell'esito processuale: "Il giudice ha ritenuto escludere l’aggravante della premeditazione - ha spiegato- concedendo le attenuanti generiche e quella del risarcimento del danno con giudizio di equivalenza sulle rimanenti aggravanti".