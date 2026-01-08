REGIONE / Bongioanni: “Nel Bilancio più fondi per sport, agricoltura e turismo”

È proseguito in Sesta Commissione, presieduta da Paola Antonetto l’esame del Defr e del Bilancio di previsione 2026-2028 per l’espressione del parere consultivo sulle materie di competenza.

Questa mattina, dopo che in apertura di seduta la presidente Antonetto ha proposto “un minuto di silenzio in memoria delle vittime del rogo di Crans Montana”, l’assessore Paolo Bongioanni ha illustrato le principali voci relative alla materia Sport, anticipando che “a differenza degli anni scorsi, i grandi eventi come Universiadi, Giro d’Italia e Atp Finals rientrano su capitoli che sono appannaggio del presidente Cirio”.

Per il 2026, ha dichiarato Bongioanni, diverse voci hanno visto un implemento di fondi, come lo stanziamento di 2,6 milioni di euro per contributi a Coni, federazioni e associazioni per eventi e iniziative sportive.

Rispettivamente a 3 e a 1,3 milioni di euro ammontano i fondi per i bandi per contributi a enti pubblici e a enti privati per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive, che dovrebbero partire entro fine mese. E a 1,4 milioni ammonta il bando per contributi a favore dei Comuni destinati ad aree, spazi e percorsi per promuovere lo sport di base.

Sono intervenuti, per richieste di spiegazioni, Pasquale Coluccio (M5s), Alice Ravinale, Valentina Cera (Avs), Gianna Pentenero e Monica Canalis (Pd).

Bongioanni è intervenuto anche nella seguente Terza commissione, presieduta da Claudio Sacchetto, per illustrare gli interventi su agricoltura e cibo, caccia e pesca: “Per il 2026, rispetto allo scorso anno, registriamo un incremento di 115 mila euro sul bilancio complessivo: tutte le voci sono state confermate e dove si è potuto si sono aumentati gli stanziamenti. Tra le priorità, andremo a strutturare l’impegno di 6,3 milioni di euro sul nostro ente pagatore Arpea, che vogliamo rafforzare anche in termini di organico alla luce della convenzione firmata con l’ente pagatore nazionale Agea, puntando sul fatto che Arpea possa diventare ente di riferimento per i sistemi di pagamento nel Nord Ovest”.

“Nel mese di dicembre – ha proseguito – abbiamo avuto un anticipo di 145 milioni di euro a 24.600 aziende, che mai erano stati erogati in questi tempi”.

“Continueremo – ha aggiunto – l’azione di promozione e di identificazione del ‘prodotto Piemonte’”.

Tra le novità previste, “la strutturazione di nuove sedi della Fondazione di ricerca Agrion. Oltre a quelle dedicate alla frutticultura, alla nocciola e alla viticultura, infatti, andremo a far nascere nella Città metropolitana di Torino quella sull’orticultura e in provincia di Vercelli quella sulla risicultura”. Si è inoltre rivelata una carta vincente “la promozione dell’agroalimentare piemontese, che è un’eccellenza a livello nazionale, se si considera che il 20 % dei prodotti doc, dop, docg e dgp fanno riferimento al Piemonte” e la sfida è “coniugarla con il turismo, strutturando un piano di interventi promozionali che vede 66 fiere nazionali ed estere”.

“Oltre ai 55 milioni di risorse regionali per il 2026 – ha sottolineato – si aggiungono più di 140 milioni di finanziamenti del Csr”.

“Tra gli altri interventi – ha concluso – faremo nascere l’Osservatorio del vino che servirà a gestire e innervare le nostre risorse per le promozioni e destineremo 27 milioni per l’inserimento di giovani e start up in un momento certamente particolare per la nostra agricoltura”.

Nella medesima seduta, Bongioanni è intervenuto anche relativamente alle materie relative al turismo e al commercio.

Per quanto riguarda il turismo, l’intervento più cospicuo riguarda uno stanziamento di 4,3 milioni di euro per la promozione a vari livelli del turismo in Piemonte. Numerosi i contributi destinati a vario titolo alle agenzie di accoglienza, “il cui ruolo costituisce una sorta di ‘biglietto da visita’ per chi si avvicina alla nostra regione” e per la realizzazione dei programmi di attività delle Pro loco. 495 mila e 410 mila euro sono destinati rispettivamente ad associazioni senza scopo di lucro e a enti pubblici per manifestazioni e iniziative turistiche.

Per quanto riguarda il commercio, l’assessore ha – tra l’altro – ribadito l’attenzione della Giunta nei confronti dei Distretti commerciali, annunciando lo stanziamento di 2,5 milioni per sostenerne i progetti strategici.

Sono intervenuti, per richieste di chiarimenti, i consiglieri Alberto Unia (M5s), Canalis, Domenico Ravetti, Pentenero, Fabio Isnardi, Laura Pompeo, Emanuela Verzella (Pd), Cera (Avs) e Marco Protopapa (Lega).