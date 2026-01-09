Cuneo attende la Fiamma Olimpica: le limitazioni al traffico

Sabato 10 gennaio, in occasione del passaggio della Fiamma Olimpica a Cuneo, saranno in vigore alcune limitazioni al traffico ed alla circolazione per permettere il passaggio in sicurezza del corteo dei tedofori.

Nello specifico, a partire dalle ore 14 sarà in vigore il divieto di sosta sull’anello interno di piazza Galimberti ed in piazza ex mercato uve.

Lungo tutto il percorso della manifestazione saranno invece operative limitazioni temporanee al transito ed alla sosta veicolare con blocchi momentanei della circolazione stradale e deviazione del traffico.

IL PERCORSO

Il percorso dei tedofori prenderà il via da via porta Mondovì salirà a Rondò Garibaldi e lungo viale degli Angeli arriverà all’altezza di Corso Vittorio Emanuele II; piegherà poi su corso Nizza e attraverso corso Giolitti giungerà al piazzale della Libertà, per poi attraversare corso IV Novembre, corso Kennedy fino a Piazza Torino, risalire in via Roma e guadagnare l’arrivo in Piazza Galimberti intorno alle 19.00. Dalle 17, in piazza Galimberti una cerimonia attenderà l’ultimo tedoforo che porterà all’accensione del braciere alle 19.30.