Auto sbanda sull’A6 Torino-Savona: paura in galleria tra Niella Tanaro e Mondovì

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, venerdì 9 gennaio, lungo l’autostrada A6 Torino-Savona, sulla carreggiata nord, all’interno di una galleria tra Niella Tanaro e Mondovì. Il sinistro si è verificato intorno alle 16, al chilometro 64+748, in direzione Torino.

A rimanere coinvolta è stata un’unica vettura, condotta da una giovane donna che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo. L’auto si è traversata all’interno della galleria, senza però coinvolgere altri veicoli in transito.

Fortunatamente la conducente non ha riportato ferite: per lei solo tanto spavento, ma nessuna conseguenza fisica. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e il personale preposto alla gestione della viabilità.

L’episodio ha causato rallentamenti al traffico autostradale, che si sono protratti per il tempo necessario alle operazioni di messa in sicurezza e rimozione del veicolo. La circolazione è successivamente tornata regolare.