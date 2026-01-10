Giovani GenerAzioni: Castelletto Stura capofila del progetto regionale dedicato ai giovani

Castelletto Stura, in qualità di Comune capofila, è risultato vincitore del bando regionale “Piemonte per i Giovani” con il progetto Giovani GenerAzioni, un’iniziativa rivolta ai giovani tra i 15 e i 34 anni che accompagnerà il territorio nel corso del 2026, puntando su inclusione sociale, partecipazione attiva e nuove opportunità formative e lavorative.

Accanto a Castelletto Stura, il progetto coinvolge i Comuni di Margarita, Morozzo, Rocca de’ Baldi e Montanera, insieme ai partner Casa do Menor, Enaip Piemonte e Acli Cuneo. Un’area che si distingue per una forte identità comunitaria e una rete associativa attiva, ma che negli ultimi anni ha evidenziato la necessità di ampliare e rendere più strutturate le occasioni dedicate ai giovani, offrendo spazi e percorsi in cui potersi esprimere, confrontare e crescere.

Da queste esigenze nasce Giovani GenerAzioni, costruito attraverso un lavoro di co-progettazione che ha visto i giovani coinvolti fin dalle fasi iniziali. Le azioni previste si muovono all’interno dei cinque ambiti individuati dal bando regionale: accompagnamento all’inserimento sociale e lavorativo, promozione della cittadinanza attiva, educazione a stili di vita sani e al benessere psicologico, avvicinamento allo sport e attenzione alla tutela ambientale.

Le prime iniziative in calendario restituiscono già il senso concreto del progetto. Il 24 gennaio, presso il Monastero di San Biagio, è in programma la festa di avvio “Let’s Start – Music and Food”, un evento aperto ai giovani che unisce musica, convivialità e socialità, pensato come momento di incontro e di lancio delle attività rivolte al mondo giovanile.

Dal 3 febbraio prenderà invece il via il corso gratuito di difesa personale promosso in collaborazione con MKA Krav Maga Academy, ospitato nella palestra della scuola primaria di Castelletto Stura. Cinque lezioni dedicate alla promozione del benessere e dello sport, con l’obiettivo di rafforzare sicurezza personale, autostima e consapevolezza di sé attraverso un percorso strutturato e guidato.

Grazie alla rete di partenariato e al lavoro condiviso con scuole, associazioni e operatori del settore, sono già stati individuati i percorsi prioritari e avviate le prime azioni sul territorio. L’obiettivo di Giovani GenerAzioni, nel medio e lungo periodo, è costruire un sistema stabile di opportunità formative, sociali e ricreative, capace di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, sviluppare competenze trasversali e favorire l’occupabilità dei giovani.

“Un progetto che guarda al futuro partendo dalle persone”, sottolinea la consigliera castellettese Luisa Brignone, “mettendo al centro i giovani come risorsa fondamentale per la crescita del nostro territorio”.