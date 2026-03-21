"Dialogo, integrazione, collaborazione tra istituzioni e cittadini": celebrata, ad Alba, la fine del mese sacro del Ramadan [FOTO]

La comunità musulmana di Alba, insieme all’associazione A.C.I.A. – Associazione Culturale Immigrati Alba ODV, ha celebrato con grande partecipazione la festa dell’Eid al-Fitr, momento che segna la fine del mese sacro del Ramadan.

All’iniziativa hanno preso parte numerose autorità del territorio: il Sindaco di Alba, Alberto Gatto, l’Assessore Davide Tibaldi, l’assessora alle Politiche Sociali Donatella Croce, il Consigliere Ali Draichi, il Direttore del Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero, Marco Bertoluzzo, la Dott.ssa Sara Conterno in rappresentanza dell’ASL CN2, e la Dott.ssa Sara Delpiana della Cooperativa Alice, partner in progetti condivisi con A.C.I.A.

Tutti gli intervenuti hanno rivolto un saluto e un messaggio di auguri alla comunità musulmana, sottolineando l’importanza del dialogo, dell’integrazione e della collaborazione tra istituzioni e cittadini.

Nel corso dell’incontro si è inoltre parlato dell’importanza della partecipazione civica, invitando tutti coloro che ne hanno diritto a esercitare il proprio voto in occasione del prossimo referendum.

La giornata si è conclusa in un clima di festa e condivisione, con un momento conviviale durante il quale sono stati offerti tè, bevande e dolci tipici della tradizione marocchina.

L’evento rappresenta un importante momento di incontro tra culture diverse e conferma il valore dell’impegno della comunità e dell’associazione A.C.I.A. nella promozione dell’inclusione e della coesione sociale sul territorio.

Il saluto del consigliere regionale Daniele Sobrero

Cari amici della comunità musulmana di Alba, in occasione della fine del Ramadan, desidero rivolgere a tutti voi i miei più sinceri auguri per un sereno Eid al-Fitr.

Il Ramadan non è solo un tempo di devozione e riflessione spirituale, ma rappresenta un pilastro fondamentale anche a livello civile. Il digiuno e la preghiera di questo periodo sono importanti per la disciplina interiore, la pazienza e la gratitudine.

Il significato sociale di questo mese sacro è profondo: aiuta a stare insieme, rafforza i legami di solidarietà e i rapporti civili. In una città come la nostra, il vostro impegno e la vostra partecipazione sono una testimonianza preziosa di come la fede possa trasformarsi in un messaggio di pace e rispetto reciproco. Che questa festa porti gioia, salute e armonia in tutte le vostre famiglie e contribuisca a rendere la nostra comunità di Alba sempre più unita e accogliente.

Personalmente la vostra comunità musulmana, con cui ho collaborato soprattutto negli anni da consigliere comunale di Alba, mi ha fatto capire meglio la vostra cultura, i vostri valori che sono fondati su una Fede importante e che vi dona la forza per vivere al meglio la quotidianità della vita. Vi ringrazio per come avete arricchito la mia anima e per come, ogni giorno, siete partecipi per rendere la Città di Alba un luogo dove il rispetto delle persone è sempre più forte.

Un caro saluto a tutti e buona festa di fine Ramadan!

Eid Mubarak!



