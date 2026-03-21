"Spegniamo il riscaldamento nelle tre sedi a Cuneo del Liceo de Amicis": il dirigente scolastico Carlo Garavagno scrive alla Provincia

Il dirigente scolastico cuneese Carlo Garavagno, rivolgendosi a studenti, famiglie, docenti e personale Ata del De Amicis, ha spiegato di avere scritto alla Provincia affinchè venga spento il riscaldamento nelle sedi cuneesi del Liceo, comprese le palestre, da lunedì 23 marzo. Questo, "come misura di risparmio energetico ed esercizio costituzionale di educazione civica" chiudendo la sua lettera con una particolare considerazione: "Di freddo non moriremo, mentre di guerra ideologica-energetica sì".

L'intervento di Garavagno

"Vista l’emergenza internazionale di guerra degli idrocarburi, ho scritto alla Provincia di spegnere il riscaldamento in tutte le tre sedi a Cuneo del Liceo de Amicis, comprese le 5 energivore palestre (Ronchi, Sportarea, Cantore, Corso Brunet, Bonelli), da lunedì 23 marzo (per un totale di 8 edifici spenti).

Come misura di risparmio energetico, esercizio costituzionale di educazione civica (rispetto dell’ambiente, educazione alla pace energetica, sobrietà, etica della responsabilità individuale), coerente con le politiche green della scuola (acqua di qualità naturale e frizzante microfiltrata – casette dell’acqua – gratis per tutti, nessun erogatore di bevande gassate zuccherate, gruppo di lavoro green a Rittana dei proff. Biarese e Cavallotto ecc.).

In sede c.so Brunet abbiamo addirittura il “cappotto” nuovo che tiene caldo, oltre all’esposizione vetrata al sole a sud. Un paio di gradi in meno a scuola, sono due passi in più verso la pace.

Gli enti locali, dai conti economici sempre più difficili, avranno qualche denaro in più da investire nelle manutenzioni: si fa in fretta a risparmiare decine di migliaia di euro di gas per migliaia di metri cubi da riscaldare nei nostri 8 grandi edifici (1 sede, 2 succursali, 5 palestre).

Credo non sia così disagevole indossare, oltre alla umanità accogliente del liceo che tutti i giorni riscalda l’anima dei 1.400 studenti e dei loro 200 docenti ed ata), per qualche settimana una maglia, magari non sintetica (con fibre di derivazione sintetica dunque a base di petrolio). Ce ne sono di ottime naturali, a km zero, nella vicina valle Stura.

"Non chiedete cosa può fare il vostro paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro paese". “Se tutti pulissimo il nostro zerbino, l'intera città sarebbe pulita" (J.F.Kennedy).

Se ci saranno proteste per il freddo, le affronteremo (a Limone c’è ancora oltre un metro di neve ed il 31 marzo ci sarà l’ultima giornata bianca). Di freddo non moriremo, mentre di guerra ideologica-energetica sì".