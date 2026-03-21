A Bra sono tornate le uova di Pasqua dell’Ail

“Per me quest’uovo è Pasqua e spero tantissimi compleanni” è slogan della campagna di comunicazione dell’Ail dedicata alle Uova di Pasqua del 2026. Un messaggio che ci ricorda quanto sia importante sostenere l’associazione per dare speranza e futuro a chi combatte contro leucemie, linfomi e mielomi.

Dietro un semplice uovo di Pasqua c’è molto di più di una semplice sorpresa: c’è il sostegno ad oltre 140 studi in tutta Italia, il finanziamento di borse di studio per giovani ricercatori e soprattutto il supporto ai Centri Ematologici.

C‘è ancora tempo domenica 22 marzo per acquistare le uova di cioccolato (fondente o al latte), con un contributo minimo di 15 euro, a Bra presso il Santuario della Madonna dei fiori e in centro città.

Ancora oggi, tanti pazienti aspettano una cura definitiva, per questo è importante supportare la ricerca scientifica. Acquistiamo un uovo, regaliamo speranza.