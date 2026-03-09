La razza Piemontese protagonista della Mostra Regionale Zootecnica di Quaresima

Nel rispetto di una tradizione ormai consolidata, l’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Cuneo propone anche quest’anno la “Mostra regionale zootecnica di Quaresima”, vetrina dedicata alla promozione e valorizzazione della razza bovina “Piemontese” ed in generale delle eccellenze del settore zootecnico del territorio.

L’evento, giunto alla sua 74ª edizione, oltre a rappresentare un’occasione per portare alla ribalta e premiare il lavoro e la costanza degli allevatori, nel corso degli anni si è configurato anche come momento di confronto per il settore zootecnico e agricolo.

L’Amministrazione comunale ha fortemente voluto portare avanti l’organizzazione della Mostra, nell’intento di fornire un’occasione di visibilità al comparto zootecnico e dare un riconoscimento simbolico a chi continua a garantire produzioni di elevatissima qualità, nonostante da anni il settore si trovi a fare i conti con difficoltà e ostacoli di vario genere, rimanendo comunque un segmento fondamentale dell’economia del territorio.

Protagonista indiscussa della rassegna sarà la razza bovina autoctona “Piemontese”, da cui ottiene una carne di qualità eccezionale, con il giusto tenore di grasso intramuscolare che la rende magra, ma particolarmente gustosa, e un tasso di colesterolo estremamente basso.

L’impegno degli allevatori, associato alle straordinarie caratteristiche genetiche della razza Piemontese, ha prodotto una carne di grande pregio e unanimemente apprezzata, contribuendo a generare un’economia locale solida, che ha convinto molti giovani allevatori a portare avanti il lavoro dei genitori, pur nelle difficoltà del recente periodo, causate dalla contrazione dei tradizionali mercati e soprattutto dall’aumento dei costi di produzione, non compensati dai prezzi di vendita del bestiame.

Ogni anno, in occasione dell’evento, vengono presentati e premiati i migliori capi di “Piemontese” e di altre razze, provenienti da tutto il Piemonte.

L’iscrizione dei capi bovini alla Mostra dovrà avvenire entro le ore 12 di giovedì 19 marzo. Il giorno della manifestazione, i capi dovranno essere presentati entro le ore 8 per la disposizione per categorie e la valutazione da parte delle giurie tecniche.

Al termine della fase di valutazione dei capi, ci saranno i saluti istituzionali delle autorità e la premiazione (prevista indicativamente tra le 10.30 e le 11).

Le categorie ammesse alla Mostra sono:

Bovini di razza Piemontese (tori – vitelloni castrati – vitelloni maschi -vitelloni femmine – sanati maschi – sanati femmine manze – vacche grasse – manzi castrati);

Altre Razze ed Incroci (vitelloni maschi – vitelloni femmine);

Previsti poi premi speciali a “Migliore in fiera”, “Maschio più pesante”, “Femmina più pesante” e “Miglior presentazione”.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Agricoltura del Comune di Cuneo (via Roma 4 – primo piano) telefonando ai numeri 0171 444.456 o 0171 444.622, oppure scrivendo all’indirizzo mail: agricoltura@comune.cuneo.it .

Anche per l’edizione corrente, il Comune di Cuneo si avvarrà della preziosa collaborazione di ANABORAPI (Associazione Nazionale Allevatori BOvini di RAzza Piemontese) e delle associazioni di categoria (allevatori e macellai) per la gestione degli aspetti più “tecnici” della Mostra, quali la disposizione degli animali negli stalli espositivi e la formazione delle giurie, che avranno il compito di valutare e premiare i migliori capi.

Sarà inoltre presente personale del Servizio Veterinario ASL, per garantire il rispetto delle norme sanitarie e di tutela animale.

La Mostra potrà contare, inoltre, sul sostegno e la partecipazione di alcune tra le più importanti organizzazioni e consorzi di tutela del territorio, che svolgono un prezioso lavoro di certificazione e valorizzazione della carne proveniente dagli allevamenti piemontesi.