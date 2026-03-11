A Mondovì il Comizio Agrario festeggia le “Donne in agricoltura”

Il Comizio Agrario organizza sabato 14 marzo alle ore 17 presso la sua sede in piazza Ellero n. 45 in Mondovì. nell’ambito della Festa della Donna l’evento “Donne in agricoltura”.

Il 2026 è stato dedicato dalla FAO (https://www.fao.org/woman-farmer-2026/en) alle donne contadine. L’agricoltura ha bisogno delle donne in tutto il mondo ed in moltissimi paesi le donne sono la colonna portante della principale attività che può garantire l’alimentazione, il benessere per le persone e la vita di ampi territori. L’anno internazionale lanciato dalla Fao a dicembre è stato promosso proprio per aumentare la consapevolezza del ruolo cruciale che le agricoltrici svolgono in tutto il mondo e per promuovere azioni per superare il “divario di genere”. Il Comizio Agrario di Mondovì è quindi contento, nella sua semplicità, di aver mantenuto nei decenni questa bella tradizione di offrire un simbolico riconoscimento a imprenditrici agricole.

Programma:

Saluti di Guido Viale, presidente del Comizio Agrario, e di Attilio Ianniello, direttore del Comizio Agrario;

In seguito Noemi Bottasso, cantautrice monregalese presenterà il suo CD “Noe canta con i grilli”.

Infine verranno consegnati dei diplomi di merito nell’ambito dell’imprenditoria agricola femminile alle Sig.re:

Daniela Allaria (Azienda “Porro Vivai” in Dogliani)

Floriana Botto (Azienda Botto Floriana in Novello)

Germana Borgna (Azienda Borgna Germana in Pamparato)

Elisa Boetti (Azienda Agricola “Parla Pà” in Montaldo Mondovì)

Inoltre saranno consegnati dei diplomi di merito alle signore

Giulia Jannelli, presidente della Cooperativa Agricola di Comunità “Germinale” di Demonte

Serena Milano, direttrice generale Slow Food

L’evento è gratuito.

Per info:

Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì E-mail: comizioagrario1867@gmail.com

Tel. 0174 42114 – Cell. 327 225 3549 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).