Saluzzo: si completa il restauro del municipio, progetto da 180mila euro per riqualificare pareti e volte

Dopo i consolidamenti strutturali, il rifacimento del tetto e la sostituzione delle finestre nel recente passato, nei prossimi mesi toccherà al restauro di androni, corridoi, scale e altri ambienti, oltre all’allestimento di una nuova illuminazione a led ed alla razionalizzazione degli impianti esistenti.

L’amministrazione civica del Comune di Saluzzo guidata dal sindaco Franco Demaria ha di recente approvato il progetto di riqualificazione delle pareti, delle volte, delle lapidi e degli elementi lapidei che contraddistinguono le parti più auliche del Palazzo municipale di via Macallè.

Per il cantiere sono stati messi a preventivo circa 180 mila euro, somma che sarà coperta anche grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, con lo strumento dell’Art bonus, che ha stanziato 140 mila euro.

L’edificio, la cui costruzione venne iniziata nel 1659 come collegio dei Gesuiti, oggetto di trasformazione e ampliamento a partire dal 1726, non fu più sede dei religiosi a partire dal 1773 quando il Papà aveva deciso di sopprimere la Compagnia di Gesù. Dal 1799 iniziò ad essere utilizzato come sede di uffici e nel 1831 il Re Carlo Alberto lo cedette alla Città di Saluzzo per 11 mila 500 lire. Nel 1843 sono stati accertati lavori di sistemazione degli interni mentre risale al 1878 la realizzazione dell’attuale sala consigliare.

“Gli ambienti – è riportato nella relazione tecnica allegata al progetto – presentano in generale mediocri condizioni di conservazione. Si osservano diffuse aree di degrado degli intonaci dovuto a problemi di umidità, macchie e alterazioni cromatiche causate dalla presenza di sali nei muri in mattoni. Gli elementi lapidei non presentano particolari criticità ma sono tuttavia alterate da depositi di sporco”.

Prima dell’avvio dei lavori, è prevista una fase di indagine e raccolta dati con saggi stratigrafici. Sarà effettuata una campagna fotografica prima e dopo l’intervento. I muri saranno scrostati e verranno eliminate le stuccature non coerenti. La terza e ultima fase dell’intervento prevede, appunto, la pulizia di lapidi ed altri elementi architettonici. Le pareti oggetto di restauro hanno una superficie totale di 3 mila 465 metri quadri (volte comprese), mentre le superfici lapidee sono pari a 251 mq.

“Chi entra nel nostro municipio – dice il sindaco Franco Demaria – entra nella Storia perché è un edifici antico che racconta la città e i suoi personaggi, ad esempio riportando i nomi e le gesta dei saluzzesi più illustri sulle lapidi al piano terreno, nell’androne e nelle scale: invitiamo tutti a leggerle quando si viene a Palazzo per sbrigare pratiche e altre incombenze. Come tanti stabili antichi, da tempo questo immobile aveva bisogno di una grande e complessiva rinfrescata. Quando i restauratori avranno terminato il lavoro, sarà ancor di più un museo che racconta il passato, il presente e anche il futuro di questa città e della sua comunità. Non vediamo l’ora di ammirare il risultato finale. Ci tengo a ringraziare la Fondazione Cr Saluzzo per il supporto a questa riqualificazione: l’ente cittadino, con il suo consiglio di amministrazione con cui collaboriamo in modo proficuo, è sempre protagonista quando c’è da valorizzare le bellezze e le eccellenze artistiche e architettoniche della città e del territorio”