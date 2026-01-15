A Peveragno la commemorazione dell'82° anniversario dell’eccidio di piazza Paschetta: la Provincia di Cuneo presente

Si è svolta domenica 10 gennaio la cerimonia commemorativa per l’82° anniversario dell’eccidio di piazza Paschetta, avvenuto a Peveragno il 10 gennaio 1944, uno dei momenti più tragici della storia del territorio.

Alla celebrazione ha preso parte, in rappresentanza della Provincia di Cuneo, il consigliere provinciale Rocco Pulitanò, che ha portato i saluti del presidente della Provincia Luca Robaldo, sottolineando il valore istituzionale e civile della ricorrenza.

Nel suo intervento, il consigliere Pulitanò ha ricordato come la Provincia di Cuneo sia stata insignita della Medaglia d’oro al valore civile, riconoscimento che testimonia il sacrificio e il coraggio dimostrati dalle comunità locali durante gli anni più bui della guerra. Ha inoltre evidenziato il significato simbolico di piazza Paschetta, luogo che rappresenta al tempo stesso la sofferenza e la determinazione di un intero popolo che non ha mai rinunciato alla propria libertà e dignità.

Pulitanò ha quindi ribadito l’impegno della Provincia a mantenere viva la memoria di quei fatti, affinché le nuove generazioni possano conoscere la storia e comprendere l’importanza dei valori di pace, democrazia e tutela dei diritti umani, strumenti fondamentali per contrastare ogni forma di odio, violenza e intolleranza. Un ringraziamento è stato infine rivolto a tutte le realtà istituzionali, associative e ai cittadini che, con il loro impegno, contribuiscono a custodire e tramandare il ricordo della strage.