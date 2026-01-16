Vino dealcolato: con la pubblicazione del decreto del 29 dicembre si completa il quadro normativo sulla produzione

Il quadro normativo relativo alla produzione di vino dealcolato si completa con l’emanazione del Decreto recante la “Disciplina in materia di accisa per i processi di dealcolazione del vino”, adottato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, in data 29 dicembre 2025. Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 2026.

Il decreto definisce le modalità operative e fiscali per i processi di dealcolazione del vino, con focus su autorizzazioni, contabilizzazione e gestione dell’alcol etilico prodotto. Si applica agli esercenti depositi fiscali nei settori vino e prodotti alcolici intermedi, distinguendo due categorie di operatori:

Soggetti EID: produzione annua fino a 1.000 ettolitri di vino dealcolato. Prevista autorizzazione semplificata tramite istanza all’Ufficio delle Dogane competente, con aggiornamento della licenza di esercizio.

Soggetti DID: produzione oltre 1.000 ettolitri. Rilascio di specifica licenza con regime ordinario per produttori di alcol.

Requisiti operativi comuni

Le operazioni devono avvenire presso lo stabilimento di produzione, in area delimitata e separata, con impianti dotati di apparecchiature collegate a un recipiente collettore sigillato per la raccolta integrale dell’alcol (non denaturabile). La quantità di vino dealcolato va misurata con strumenti specifici per rispettare i limiti. L’Ufficio delle Dogane verifica qualità e quantità dell’alcol; lo svuotamento del recipiente avviene con rimozione sigilli durante il trasferimento a deposito fiscale autorizzato, secondo il Testo Unico delle Accise.

I soggetti EID devono tenere registri di carico/scarico alcol, aggiornare il registro dematerializzato vitivinicolo e presentare dichiarazione annuale. Per i DID valgono semplificazioni su strumenti di misura, ma permane l’obbligo di registri e aree dedicate.

Entrata in vigore e riferimenti

Le disposizioni entrano in vigore dal 6 gennaio 2026 e attuano l’art. 33-ter del Testo Unico delle Accise.