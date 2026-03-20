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Agricoltura | 20 marzo 2026, 13:58

Agricoltori, Bergesio (Lega): "Parole Hansen assurde, i trattori non servono per la guerra ma per custodire territori e vita"

Le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione Attività produttive e Agricoltura di Palazzo Madama e responsabile del Dipartimento Agricoltura della Lega

Giorgio Maria Bergesio

Giorgio Maria Bergesio

"Quando il commissario europeo all’Agricoltura Christophe Hansen dice, come riportato da alcuni media, che “in caso di guerra gli agricoltori sarebbero importanti perché guidano mezzi pesanti e conoscono il territorio”, dimentica quello che è il valore reale di chi lavora nei campi. I trattori e i mezzi pesanti non si usano per uccidere o distruggere, ma per tutelare, sfamare e mantenere in vita, portando cibo sulle tavole di milioni di cittadini europei e prendendosi cura del territorio. Bruxelles invece di fantasticare su scenari bellici dovrebbe concentrarsi sul tutelare gli agricoltori, le loro produzioni di eccellenza e riconoscere il loro straordinario ruolo di custodi del territorio e dell’ambiente rurale".

Così il senatore Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Attività produttive e Agricoltura di Palazzo Madama e responsabile del Dipartimento Agricoltura della Lega.


 

cs

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