Agricoltori, Bergesio (Lega): "Parole Hansen assurde, i trattori non servono per la guerra ma per custodire territori e vita"

"Quando il commissario europeo all’Agricoltura Christophe Hansen dice, come riportato da alcuni media, che “in caso di guerra gli agricoltori sarebbero importanti perché guidano mezzi pesanti e conoscono il territorio”, dimentica quello che è il valore reale di chi lavora nei campi. I trattori e i mezzi pesanti non si usano per uccidere o distruggere, ma per tutelare, sfamare e mantenere in vita, portando cibo sulle tavole di milioni di cittadini europei e prendendosi cura del territorio. Bruxelles invece di fantasticare su scenari bellici dovrebbe concentrarsi sul tutelare gli agricoltori, le loro produzioni di eccellenza e riconoscere il loro straordinario ruolo di custodi del territorio e dell’ambiente rurale".

Così il senatore Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Attività produttive e Agricoltura di Palazzo Madama e responsabile del Dipartimento Agricoltura della Lega.



