I lavori sulla tangenziale di Alba all’esordio tra lunghe code e lo sconforto dei pendolari [FOTO]

Ma vivremo otto mesi così, bloccati in coda in tangenziale? Questo l’interrogativo balenato probabilmente stamane nella mente delle migliaia di pendolari che dalle colline di Langhe e Roero, quotidianamente, si servono della "quattro corsie" per recarsi sul posto di lavoro o a scuola. Proprio la mattinata di oggi, venerdì 21 marzo, in anticipo di un giorno sulla partenza originariamente prevista, ha infatti segnato l’esordio degli otto mesi di lavori che Anas ha annunciato per provvedere alla "manutenzione dei viadotti per un tratto di circa 700 metri" della Strada Statale 231 “di Santa Vittoria”, "nel tratto di sopraelevata all’altezza dello svincolo in prossimità del fiume Tanaro/corso Canale".

Lavori che, con un investimento di 2,5 milioni di euro (una prima tranche di investimenti per 20 milioni), vedranno le squadre di operai agli ordini dell’ente stradale mettere mano a 56 campate della sopraelevata e ad altre 32 campate in rampa.

STAMATTINA TUTTI FERMI

"In vista dell’esecuzione dei lavori saranno in vigore il restringimento di carreggiata – in entrambe le direzioni - e il divieto di transito ai trasporti eccezionali – aveva fatto sapere l’Anas mercoledì pomeriggio –. Lungo la carreggiata in direzione Asti il restringimento sarà attivo a partire dallo svincolo di Alba Centro sulla SP3bis mentre in direzione Cuneo il restringimento sarà attivo dallo svincolo di Alba Est/Mogliasso".

Mentre nelle redazioni arrivava l’avviso di Anas avveniva la posa della cartellonistica di cantiere. Un’operazione di per sé sufficiente a provocare code e rallentamenti in tutta la capitale delle Langhe.

Un agglomerato nel quale le principali arterie stradali risultano ormai ingolfate di veicoli a un punto tale da risultare suscettibile e ostaggio di pesanti ripercussioni ogniqualvolta si verifichi il minimo imprevisto.

Stamattina – specialmente tra le ore 8 e le 9, con quella del pomeriggio la fascia oraria di maggiore concentrazione del traffico –, è andato in scena un nuovo assaggio della stagione di passione che attende gli albesi, con tutta la viabilità di ingresso alla città costretta ad avanzare per lunghi tratti a passo d’uomo. Come dimostrano bene le mappe in tempo reale offerte dai diversi servizi di navigazione per auto.

[Nelle immagini sopra la situazione alle ore 8.20 e alle 8.58 di questa mattina]

LA MINORANZA ALL’ATTACCO

Mentre dal Municipio si lamenta l’assenza di preavviso da parte di Anas e si studiano contromisure, la situazione di forte disagio che investe qualche decina di migliaia di persone (100mila quelle che ogni giorno si recano in città, secondo le valutazioni della Polizia Locale ), l’allarmante quadro non è ovviamente sfuggito alla minoranza in Consiglio. ”La viabilità cittadina è piombata nel caos - dichiarano in una nota i consiglieri Massimo Reggio, Emanuele Bolla, Domenico Boeri, Riccardo Spolaore, Nadia Gomba, Carlo Bo, Lorenzo Barbero ed Elisa Boschiazzo – e di fronte a una situazione di traffico insostenibile in città abbiamo chiesto un’audizione in commissione dell’assessore. L’Amministrazione non può stare con le mani in mano: si prospettano 8 mesi di disagi che impatteranno drammaticamente sulla città. Servono soluzioni e vogliamo capire cosa intenda fare l’Amministrazione. Questa situazione ci conferma ulteriormente la necessità di avviare quel progetto di una nuova viabilità che abbiamo impostato negli anni e che temiamo possa subire una battuta d’arresto nel futuro. Gli albesi meritano spiegazioni e soluzioni, ancor più alla luce di quanto sta accadendo sulle strade della nostra città”.

POI VERRANNO I LAVORI AT-CN

Dal Palazzo comunale è attesa una presa di posizione. Da sottolineare che come tale situazione potrebbe protrarsi per un periodo ben più lungo. Come confermato nei giorni scorsi dai vertici della società Asti Cuneo Spa (leggi qui) la stessa concessionaria autostradale attende infatti l’approvazione della Valutazione di Impatto Ambientale propedeutica alla realizzazione della messa in sicurezza della stessa tangenziale nella parte di sua competenza, quella che da Alba porta verso Verduno e Cherasco. La previsione, una volta ottenuto quel via libera, è di altri lavori che impegneranno la tratta per 600 giorni, venti mesi.

IL COMUNE: "SOLO OGGI LA COMUNICAZIONE DI ANAS"

Dal Comune si manifesta intanto disappunto per la mancata comunicazione dei lavori da parte da parte di Anas. “Prendiamo atto, nostro malgrado, che l’Anas non ha assolutamente condiviso né comunicato con adeguato preavviso l’importante e complesso intervento che riguarda la tangenziale di Alba - dichiarano in una nota il sindaco Alberto Gatto e l’assessore Edoardo Fenocchio -. Per questo motivo ci siamo messi in contatto con i vertici Anas e finalmente possiamo utilizzare anche i mezzi a nostra disposizione per dare massima diffusione ai cittadini delle informazioni ricevute. Anas sta installando la segnaletica in vista della manutenzione dei viadotti lungo la tangenziale. Un intervento fondamentale per la sicurezza di una delle nostre arterie viarie più importanti, che tuttavia arrecherà inevitabili disagi per noi utenti e cittadini albesi. Sottolineiamo come la tangenziale sia solo parzialmente chiusa e dunque rimanga percorribile sia in entrata che in uscita. Quando ci saranno ulteriori novità sarà nostra cura comunicarle in accordo con Anas, al fine di limitare il più possibile i disagi agli utenti per quanto concerne le competenze comunali”.