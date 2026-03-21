Fossano si conferma capitale della zootecnia: inaugurate le giornate dedicate a Razza Piemontese, Frisona e vitelli [FOTO]

Fossano, con i suoi oltre 100 capi esposti fra bovini di Razza Piemontese, Frisona Italiana e Pezzata Rossa, è ufficialmente “capitale della zootecnia”.

L’occasione, per l’appunto, durante le specifiche “Giornate Zootecniche Fossanesi”, che si sono aperte oggi, sabato 21 marzo, con l’inaugurazione ufficiale e il taglio del nastro in una piazza Dompè colma di autorità, di agricoltori e di bestiame e che si protrarranno fino a giovedì 26 marzo.

Al via quindi la 22ª Mostra provinciale di Bovini di Razza Piemontese, la 55ª Mostra provinciale di Bovini di Razza Frisona e la 97ª edizione della Fiera dei Vitello Grasso (invece in programma mercoledì 25 marzo), nonché i convegni con esperti del settore in Sala Brut e Bon (di martedì 24 e giovedì 26 marzo).

All'apertura erano presenti il sindaco Dario Tallone, l’assessore comunale all’Agricoltura Giacomo Pellegrino, il senatore Giorgio Maria Bergesio e i rappresentanti di numerose istituzioni e associazioni cittadine: dalla Cassa e Fondazione CRF all’A.R.A. Piemonte con il presidente Elia Dalmasso, dall’Anaborapi (Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Piemontese) all’Asl Cn 1, dall’Atl ad Asprocarne Piemonte (con il direttore Simone Mellano), passando per Compral Carni (con il presidente Roberto Chialva e il direttore Marcello Pellegrino). Oltre a loro il direttivo del Borgo Romanisio e il Dipartimento Veterinario della Provincia di Cuneo. Presenti anche l'assessore regionale all'Agricoltura Paolo Bongioanni, il consigliere provinciale Rocco Pulitanò, Tiziano Valperga ed Elia Dalmasso (direttore e presidente di Arap Piemonte), Roberto Delsoglio, allevatore piemontese di frazione S.Martino di Fossano, In qualità di consigliere Anaborapi e Manuel Asteggiano, allevatore presidente della Pro Loco di Borgo Romanisio.

Oggi, dalle 14, l’esposizione e la presentazione dei bovini di razza Pezzata Rossa Italiana. Seguiranno, dalle 15.30 alle 18, le valutazioni morfologiche delle categorie Vacche di Razza Piemontese e la cena a cura di Picchio Rosso Group divisione Catering.

IL RESTO DEL PROGRAMMA DELLE GIORNATE ZOOTECNICHE 2026 DI FOSSANO

DOMANI, DOMENICA 22 MARZO

Il via dalle 9 con le valutazioni morfologiche dei bovini di razza Frisona (categorie Manze e Giovenche) e finali.

Alle 10 le finali Vacche razza Piemontese, seguite dalle valutazioni morfologiche della razza Frisona Italiana (categorie Vacche e finali). Alle 11.30 le categorie Tori e finali razza Piemontese.

Alle 12 le premiazioni finali. Alle 12.30 il pranzo a cura di Picchio Rosso Group divisione Catering, con prenotazione obbligatoria ai numeri 0171/719800 o il 377/5978412.

Dalle 15 alle 16.30 le sfilate e la presentazione delle campionesse e dei campioni di Razza.

MARTED Ì 24 MARZO

Alle 20,30 in sala Brut e Bon, un convegno tecnico dal titolo “Fiato corto: meglio non arrivarci”, organizzato da Anaborapi sulle patologie respiratorie dei vitelli.

MERCOLED Ì 25 MARZO

Partirà la “97ª edizione della Fiera del Vitello Grasso”, con l’esposizione dei capi dalle 7 alle 8. Dalle 8.30 alle 10.30 la loro valutazione da parte della commissione tecnica. Alle 11 le premiazioni e alle 12.30 il pranzo.

GIOVED Ì 26 MARZO

Alle 19 in sala Brut e Bun il convegno, organizzato dal Servizio Veterinario dell'Asl Cn1 con l'Ordine provinciale dei Veterinari, sull'etologia del suino, dal titolo “Come si comporta il suino”.