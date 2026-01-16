Cagnolina uccisa e impiccata a un palo di fronte all’abitazione dei suoi proprietari

Saranno le indagini in corso da parte della Compagnia Carabinieri di Mondovì a far luce sul grave episodio, accaduto in un comune del Monregalese, che ha portato all’efferata uccisione di un cane, un esemplare di Border Collie, femmina, di circa cinque anni.
L’animale mancava da casa dal giorno precedente. È stato ritrovato dai suoi proprietari appeso a un palo proprio di fronte all’abitazione dalla quale era scomparso. La macabra scoperta ieri, giovedì 15 gennaio.
I fatti sono stati denunciati. I militari dell'Arma stanno conducendo le indagini nel massimo riserbo.