VOLLEY A1F / Gatte contro San Giovanni in Marignano per una sfida che vale la stagione. Salvagni: "C'è tanta voglia di riscatto" [VIDEO]

Dopo il passo falso a Firenze, oggi la Honda Cuneo Granda Volley torna davanti al proprio pubblico per una sfida dal peso specifico enorme. Un match che va oltre i tre punti, una serata che parla di riscatto e ambizione, una di quelle partite capaci di segnare un momento chiave della stagione.

Vincere significherebbe aumentare il margine sulla zona retrocessione e continuare a coltivare il sogno playoff. Un nuovo stop, invece, implicherebbe restare nel limbo, a galleggiare tra rimpianti e occasioni mancate, con il calendario che avanza inesorabile verso un altro big match: quello contro le stelle della Numia Vero Volley Milano.

Ma questa sera, le possibilità per vincere e tornare a sognare ci sono. Oggi infatti le Gatte giocheranno contro la Omag-MT San Giovanni in Marignano, fanalino di coda della classifica con 11 punti.

Un’avversaria da non sottovalutare: all’andata infatti, erano state proprio le Zie dell’ex Massimo Bellano a imporsi per 3-0, regalandosi così la prima vittoria della stagione, un successo seguito poi da quelli con Perugia e con Bergamo. Solo un punto invece per le romagnole nell'ultimo turno, sconfitte al tie break da Macerata.

Se da una parte la possibilità di vincere c'è, dall’altra però anche le biancorosse arrivano da uno stop, la decisa battuta d’arresto subita con Firenze. Per le Gatte una prestazione opaca, ben lontana dalla pallavolo con cui hanno fatto sognare ed emozionare il pubblico cuneese.

“Le vittorie con Monviso e Perugia ci hanno un pochino rilassato, non in senso negativo, abbiamo consumato tantissime energie. In questo campionato ogni partita deve essere come una finale, con Firenze non ci siamo riusciti. Siamo calati nei fondamentali in cui siamo forti” ha commento il coach François Salvagni.

A spiccare sono stati soprattutto gli errori al servizio: ben 14, tutti punti consegnanti direttamente alle Bisontine, sorprendentemente in uno di quei fondamentali in cui le Gatte si esprimono meglio. Cuneo infatti è prima nella classica per ace realizzati, 97 da inizio campionato, e Bintu Diop seconda nella graduatoria delle migliori realizzatrici dai nove metri, alle spalle della sola Antropova.

“Per noi la battuta è un’arma molto importante, sbagliamo tanto perché vogliamo fare punti. Avevamo trovato un equilibrio tra ace ed errori, con Firenze è saltato, non siamo riusciti a trovare una battuta di sicurezza”.

Sulla sfida di questa sera, Salvagni non nasconde le emozioni: “C’è tanta pressione, com’è normale che sia, ma c’è anche tanto entusiasmo e tanta rabbia per la partita dell’andata. C’è soprattutto tantissima voglia di riscatto dopo Firenze, vogliamo far vedere quella bellissima pallavolo che sappiamo fare”.

Le motivazioni non mancano, così come la voglia di far sognare i propri tifosi, scacciare gli spettri del passato e dare continuità al bel gioco mostrato contro Monviso e Perugia. Ma dall’altra parte della rete anche le romagnole hanno forti ragioni per cercare punti pesanti sul taraflex cuneese e provare a rilanciare la stagione, nonostante le difficoltà e le sette giornate rimaste.

“Loro sono l’unica squadra in cui la top scorer è una centrale, quindi la battuta sarà importante e anche la preparazione tattica della sfida. San Giovanni arriva da una buona partita con Macerata e hanno Zhuang, il loro posto 4 cinese, che sta facendo molto bene nel nostro campionato” conclude Salvagni.

Insomma, questa sera emozioni garantite e adrenalina alle stelle, in una di quelle serate in cui il campo diventa destino. Appuntamento quindi alle 19:30 al Palazzetto di San Rocco Castagnaretta. Per chi non potesse recarsi al Palazzetto per sostenere le Gatte, ricordiamo che la partita verrà trasmessa in diretta su VBTV e Dazn.