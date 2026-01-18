 / Attualità

Verzuolo, cordoglio per la morte di Giovanna Dalmazzo

Ex dipendente della Scott, era la figlia di “Pinin” Dalmazzo, storico e fedele autista dell’industriale Luigi Burgo. La donna era stata anche consigliera comunale a Casteldelfino quando sindaco era Alberto Anello

Commozione a Verzuolo per la morte di Giovanna Dalmazzo, figlia di Pinin Dalmazzo, lo storico e fedele autista del fondatore della Cartiera Burgo Luigi Burgo.

Ex dipendente della Scott, la donna era stata anche consigliera comunale a Casteldelfino quando sindaco era Alberto Anello, che la ricorda con queste parole: “Proprio nei giorni dell'Agnellotreffen perdiamo una cara amica e consigliera nel comune di Casteldelfino. Come non ricordare il suo prezioso aiuto durante la compilazione del passaporto degli Escartons ed il  suo  innato entusiasmo per quella manifestazione”.

Lascia il marito Pier Paolo Marzio, già presidente della Croce Verde di Saluzzo.

La salma è stata traslata a Bra per la cremazione.

Redazione

