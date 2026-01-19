VOLLEY B MASCHILE / VBC Mondovì, boccata d'ossigeno a Novi: la squadra di Bertini vince al tie break

Il VBC MONDOVI’ allenato da Vittorio Bertini e dal suo vice Matteo Brignone chiude il girone d’ andata piegando per 3-2 (23-25,25-23,20-25,36-34,15-9) il Novi al momento del fischio d’ inizio terzo in classifica (ed alla fine del match quarto) e conquistando così il terzo successo stagionale al termine di una partita rocambolesca e, così come dimostrano ampiamente i singoli parziali, estremamente combattuta.

Grazie alla conquista di questi 2 punti, ottenuti contro una formazione decisamene forte e di elevato livello tecnico sono davvero molto importanti per la classifica, dove i monregalesi sono saliti a quota 7 punti, sorpassando il Miretti Limbiate grazie al fatto di aver vinto una gara in più rispetto ai lombardi, e restando in scia sia del Parella Torino che dello Spezia e del S. Mauro Torino.

“Nonostante l’avversario di alto livello, che non a caso occupava la terza posizione in classifica – dice al termine coach Bertini -, nonostante le vicende che a cavallo tra Natale e capodanno ci avevano provato del palleggiatore, nonostante gli acciacchi di stagione e le fatiche di un periodo comunque difficile, abbiamo portato a casa una gara con una lucidità crescente. Se nel primo e nel secondo set ci è sfuggito qualcosa, soprattutto in fase di ricostruzione, dal terzo set siamo stati più precisi, trovando buone soluzioni per fermare le loro bocche di fuoco Giovanelli e Buffa. Il quarto set da cardiopalma ha il marchio di Emiliano Cortellazzi, palleggiatore ritrovato, che con la sua esperienza ha trovato sempre le scelte giuste, ma sono stati tutti ottimi protagonisti, a partire da Camperi, che si è fatto trovare pronto, Menardo, super-continuo, Candela e Garelli, sostanziosi, e con una menzione speciale a Berutti, che ha dato verve, vitalità ed una uscita in attacco ben sfruttata dai nostri registi. Purtroppo adesso avremo un’altra lunga pausa di 2 settimane per gli impegni della Coppa Italia, storicamente posizionati tra la fine del giro d’andata all’inizio di quella di ritorno. Peccato perché sarebbe stato bello sfruttare l’entusiasmo e l’ energia di questa vittoria, ma sfrutteremo questa pausa per lavorare e migliorare il livello del nostro gioco”.

Vittorio Bertini è partito inizialmente con Cortelazzi in regia, Bosio opposto, Menardo e Bellanti in banda, Catena e Coppa centrali, Candela e Garelli liberi, inserendo durante la gara Berutti, Camperi, capitan Garello, Polizzi e Genesio.

Nel primo set i monregalesi partono bene e si portano sul 6-3 con un ace di Bosio, poi il Novi reagisce ed ottiene la parità sul 7-7. Le due compagini avanzano a braccetto sino al 20 pari, quando i novesi, complice anche un fallo di posizione fischiato ai padroni di casa alquanto dubbio, operano un break di 3 punti, portandosi sul 20-23. Dentro il doppio cambio Genesio e Polizzi ed i monregalesi si portano sino a -1 (22-23), ma non riescono a trovare il pareggio e così il Novi chiude in volata 25-23.

Nella seconda frazione parte meglio il Novi, che si porta subito sul 5-2, poi i monregalesi, con Berutti in campo, reagiscono e prima trovano la parità sul 5-5 con Bosio, poi allungano 8-6 con Berutti. Un gran muro di Coppa vale il 12-9, poi un ace di Cortellazzi il 14-10, quindi Bosio sigla il 16-11 ed infine un muro di Cortellazzi porta la situazione sul 21-15. A causa di uno scontro fortuito fra l’ opposto novese e coach Bertini, che causa un infortunio ad un ginocchio dell’ allenatore monregalese, ed al successivo momento di tensione in campo, il gioco viene interrotto e vengono comminati due cartellini rossi, uno per parte, che portano la situazione sul 22-16. Ristabilita la calma entra Garello in battuta, ma i monregalesi hanno un momento di difficoltà, che permette al Novi di riavvicinarsi sino a -2 (21-23), ma prima un attacco di Bellanti vale il 24-21 e poi lo stesso Bellanti a mettere a terra il punto del definitivo 25-23.

Nel terzo set il Novi parte decisamente meglio e si porta sul 10-5. Dentro prima Polizzi e Genesio e poi Camperi, ma sono gli ospiti a continuare a mantenere il controllo del gioco, portandosi sul 20-11. A questo punto i monregalesi hanno una bella reazione, che permette loro di recuperare qualche punto (16-21,20-23), ma il Novi non si disunisce e chiude 25-20.

Nella quarta frazione, con Camperi e Berutti confermati in campo, i monregalesi partono bene e si portano prima sull’ 8-4 con Menardo, poi sul 10-7 con Camperi, quindi sul 13-9 ancora con Menardo. Il Novi reagisce e prima ottiene il pareggio sul 14-14 e poi il sorpasso, portandosi sul 18-16, ma i monregalesi reagiscono immediatamente, trovando a loro volta il pareggio sul 19-19 con Menardo. Sulle ali dell’ entusiasmo e trascinati da un PalaItis che ormai è una bolgia, i monregalesi allungano 23-20con Bosio, ma il Novi, che è una squadra composta da giocatori esperti e di classe, non si disunisce, impattando sul 23-23. Si va così ai vantaggi, con continui cambi di fronte e con l’ equilibrio che si spezza solo sul 34 pari, quando prima un attacco di Menardo firma il 35-34 e poi un attacco out degli ospiti vale il punto del definitivo 36-34.

Nel quinto e decisivo set vi è sostanziale equilibrio sino al 5 pari, poi i monregalesi prendono il largo e vanno via: un muro di Coppavale il 9-7, poi Bosio mette a terra l’ 11-8, uindi Camperi prima reakizz ail 12-9 e poi a muro il 14-9 ed infine un attacco out vale il punto del definitivo 15-9.

Terminato il girone d’ andata il campionato si fermerà per due settimane e pertanto si tornerà in campo sabato 7 febbraio nella quattordicesima e prima giornata del girone di ritorno con il VBC MONDOVI’ che ospiterà alle ore 20.45 al PalaItis lo Spezia.