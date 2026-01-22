Controlli straordinari a Mondovì: la Polizia intensifica la vigilanza nelle aree ferroviarie

La Polizia di Stato della Questura di Cuneo, su disposizione del Questore della Provincia, ha intensificato in questi giorni i servizi di controllo del territorio nelle aree adiacenti alle stazioni ferroviarie, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e contrastare situazioni di degrado o irregolarità.

Nella giornata del 21 gennaio, gli equipaggi della Questura, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine di Torino e la collaborazione della Polizia Locale di Mondovì, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo nella città monregalese.

Durante l’attività sono stati verificati un esercizio pubblico e istituiti tre posti di controllo, che hanno portato all’identificazione di 84 persone, di cui 34 cittadini extracomunitari. Nel corso delle verifiche è stato rintracciato un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale, per il quale l’Ufficio Immigrazione della Questura di Cuneo ha avviato le procedure per l’espulsione e il contestuale accompagnamento al paese d’origine, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria competente.

La Polizia di Stato ha comunicato che i controlli continueranno nei prossimi giorni in tutte le aree ferroviarie della provincia di Cuneo, nell’ambito di un più ampio piano di prevenzione e monitoraggio del territorio.