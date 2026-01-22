Furgone esce fuori strada a Santa Rosalia sulla Savigliano-Cavallermaggiore

Incidente nel tardo pimeriggio di oggi, giovedì 22 gennaio, nella strada di Santa Rosalia sulla provinciale che collega i Comuni di Savigliano e Cavallermaggiore, teatro già in passato di gravi sinistri stradale.

Un furgone è uscito di strada finendo nel campo a lato della carreggiata. L'allarme è scattato verso le 18.15 e per aiutare il conducente del mezzo a uscire dal veicolo si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco con le squadre di Racconigi e Saluzzo.

Il conducente è stato poi affidato alle cure del 118 per le cure del caso.