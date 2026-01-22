 / Cronaca

Cronaca | 22 gennaio 2026, 19:53

Furgone esce fuori strada a Santa Rosalia sulla Savigliano-Cavallermaggiore

Per estrarre il conducente dal mezzo si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco. L'uomo è poi stato affidato alle cure del personale sanitario del 118

Immagine di repertorio

Incidente nel tardo pimeriggio di oggi, giovedì 22 gennaio, nella strada di Santa Rosalia sulla provinciale che collega i Comuni di Savigliano e Cavallermaggiore, teatro già in passato di gravi sinistri stradale. 

Un furgone è uscito di strada finendo nel campo a lato della carreggiata. L'allarme è scattato verso le 18.15 e per aiutare il conducente del mezzo a uscire dal veicolo si è reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco con le squadre di Racconigi e Saluzzo. 

Il conducente è stato poi affidato alle cure del 118 per le cure del caso.

AP

