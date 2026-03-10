Auto rubata trovata in fiamme nelle campagne di Sommariva Bosco

Mistero nel tardo pomeriggio di oggi a Sommariva Bosco per un’auto vuota ritrovata completamente avvolta dalle fiamme in una zona di campagna.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 17.30 quando un passante, transitando sull’autostrada nei pressi di un cavalcavia, ha notato una colonna di fumo provenire da un campo nelle vicinanze di strada Terrapini e ha segnalato la situazione ai soccorsi.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco volontari di Sommariva Bosco e Alba, che hanno provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Presente anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Bra.

L’auto, completamente distrutta dalle fiamme, sarebbe risultata rubata. Sono ora in corso accertamenti per risalire al proprietario del veicolo e per ricostruire l’utilizzo che ne sarebbe stato fatto prima che i responsabili decidessero con ogni probabilità di abbandonarla e incendiarla per cancellare eventuali tracce.

La rimozione del mezzo è stata gestita dai carabinieri, che proseguono le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.