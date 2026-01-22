Agroalimentare, Bergesio (Lega): "Assicurare prezzi latte certi e stop a pratiche sleali"

“È indispensabile assicurare un prezzo del latte alla stalla che sia realmente superiore ai costi medi di produzione, attraverso strumenti vincolanti e non solo accordi volontari, al fine di evitare pratiche commerciali scorrette che penalizzano gli allevatori. Esprimiamo apprezzamento per l’azione che il governo sta portando avanti a tutela del comparto agricolo. Con il dl 63 del 2024 sulle emergenze in agricoltura, infatti, abbiamo modificato la normativa in materia di pratiche commerciali sleali, stabilendo che nei contratti di cessione i prezzi dei beni forniti devono tenere conto dei costi di produzione relativi all’utilizzo delle materie prime nell’area di riferimento, come rilevato da Ismea regione per regione. Il contratto, dal punto di vista cogente, deve includere il costo di produzione ed è necessario vigilare affinché questo avvenga. Nel breve periodo è urgente attivare misure di sostegno ponte, come sgravi contributivi, aiuti diretti per l'abbattimento dei tassi di interesse sui mutui o il rafforzamento dei fondi di filiera, per evitare la chiusura di molti allevamenti di vacche da latte. Accogliamo con favore il potenziamento delle politiche di promozione del latte e dei prodotti lattiero-caseari italiani, sia sul mercato interno sia sui mercati esteri, per aumentare la domanda e dare maggiore stabilità ai prezzi. Dobbiamo estendere l’etichettatura trasparente, evidente e non fuorviante a tutti i prodotti lattiero-caseari e a quelli in cui il latte è presente. È utile infine valutare con attenzione la capacità di polverizzazione di quantitativi di latte in eccesso, in via straordinaria e temporanea, senza speculazioni, per favorire gli scambi internazionali, incentivare l’acquisto di latte in polvere italiano e partecipare all’utilizzo in chiave umanitaria nell’ambito di progetti internazionali”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Industria e Agricoltura a Palazzo Madama, durante l'interrogazione in Senato al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida per la tutela del settore lattiero-caseario.