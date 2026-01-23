Sta per partire il nuovo bando agrisolare

«Il bando ministeriale del Masaf per il Parco Agrisolare è atteso a giorni e sarà gestito a sportello: questo significa che conterà la rapidità di presentazione delle domande, fino a esaurimento dei fondi disponibili. Per questo invitiamo gli agricoltori interessati a contattare quanto prima gli Uffici Cia di Cuneo, così da non farsi trovare impreparati».

A lanciare l’appello è Pietro Busso, responsabile provinciale del Settore Finanza agevolata di Cia Agricoltori italiani di Cuneo, in vista dell’imminente pubblicazione del bando Pnrr “Facility Parco Agrisolare”, che sostiene la realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle aziende agricole e agroalimentari.

«Si tratta di un’opportunità importante – sottolinea Busso – perché consente di investire nelle energie rinnovabili senza alcun consumo di suolo agricolo, valorizzando superfici già esistenti e migliorando al contempo la sostenibilità ambientale delle imprese».

Il bando prevede contributi a fondo perduto dal 50% all’80% per la realizzazione di impianti agrisolari su coperture di fabbricati agricoli e di trasformazione dei prodotti agricoli, con potenze comprese tra 6 kWp e 1.000 kWp, sia per autoconsumo sia per la vendita dell’energia prodotta. Rientrano tra le spese ammissibili anche i sistemi di accumulo e le colonnine di ricarica.

Particolare attenzione è riservata anche alla sicurezza e alla tutela ambientale: «È prevista una premialità specifica per chi abbina l’installazione dell’impianto alla bonifica dei tetti in eternit, con un incentivo che cresce in funzione della potenza realizzata», evidenzia Busso.

«I tempi per la presentazione delle domande saranno ristretti – conclude – e la preparazione della documentazione richiede un lavoro preliminare accurato. Per questo è fondamentale segnalare fin da subito l’interesse al bando rivolgendosi ai nostri uffici: la tempestività sarà decisiva per accedere alle risorse».