Frutticoltura piemontese, nuove opportunità per i produttori: Orbita presenta il kiwi giallo Haegeum e le nuove pesche resistenti alla sharka

Nuove opportunità per i produttori piemontesi, innovazione varietale e strategie per rilanciare due colture simbolo della frutticoltura regionale. Sono questi i temi al centro dell’incontro “Orbita: nuove opportunità per i produttori – kiwi giallo HAEGEUM e pesca MASPES”, in programma martedì 10 marzo, alle ore 17, al Castello di Lagnasco, nel cuore di uno dei territori più rappresentativi della frutticoltura piemontese.

L’evento rappresenta anche un momento simbolico: il primo anniversario della nascita di Orbita SB, il progetto che ha unito competenze, strutture e visione strategica di Lagnasco Group e Ortofruit Italia, creando una nuova piattaforma di collaborazione tra organizzazioni di produttori, tecnici, centri di ricerca e altri stakeholder del territorio.

Un anno di lavoro che ora si traduce in progetti concreti per il futuro delle aziende agricole piemontesi, con l’obiettivo di riportare competitività e prospettive di reddito in un comparto che negli ultimi quindici anni ha affrontato profonde difficoltà.

A rafforzare ulteriormente il valore strategico dell’iniziativa è la partecipazione di realtà di primo piano del sistema frutticolo piemontese, come la Fondazione Agrion e la OP Piemonte Asprofut, protagoniste del progetto di ricerca Maspes e partner scientifici e tecnici nel percorso di innovazione varietale.

Kiwi giallo Haegeum: la nuova sfida produttiva

Uno dei momenti centrali dell’incontro sarà la presentazione del progetto dedicato al kiwi giallo Haegeum, una varietà innovativa che si propone come alternativa tecnica e commerciale per le aziende frutticole piemontesi.

Il kiwi a polpa gialla rappresenta oggi uno dei segmenti più dinamici del mercato internazionale, grazie alle sue caratteristiche organolettiche – dolcezza, aromaticità e qualità della polpa – e alla crescente domanda dei consumatori.

Durante l’incontro verranno illustrati:

le caratteristiche agronomiche della varietà;

le esperienze di sperimentazione e produzione in Italia;

le prospettive di sviluppo commerciale sui mercati.

A presentare il progetto sarà François Lafitte, presidente di Sofruileg, affiancato dal tecnico Fabien Bec per l’approfondimento agronomico, mentre i tecnici di Orbita Gioele Turaglio e Giovanni Valinotto illustreranno le esperienze di sperimentazione nel territorio piemontese.

Progetto Maspes: anteprima sulle nuove varietà di pesche e nettarine resistenti alla sharka

Il secondo progetto protagonista dell’incontro è MASPES, iniziativa di ricerca avviata dai partner di Orbita insieme a Piemonte Asprofrut, con la collaborazione scientifica della Fondazione Agrion.

L’obiettivo è ambizioso: selezionare nuove varietà di pesche e nettarine tolleranti alla sharka, una delle principali fitopatie che negli ultimi anni ha colpito pesantemente il comparto peschicolo piemontese.

Durante l’incontro verranno presentati i risultati del primo anno di attività sperimentale, con un importante aggiornamento sul lavoro di ricerca e sulle prospettive future per il territorio.



EVENTO APERTO AL PUBBLICO, si consiglia di inviare una conferma di partecipazione alla mail info@orbitasb.it