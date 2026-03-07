Con Alpiclima hai le pompe di calore iDM in provincia di Cuneo

Alpiclima è il partner sul territorio in provincia di Cuneo per portare il mondo iDM dentro case e aziende in modo concreto, con persone del territorio, tempi rapidi e un supporto che non sparisce dopo la firma. L’idea è semplice: se scegli una pompa di calore di qualità, serve anche chi la sa proporre e seguire bene qui, sul campo, con conoscenza reale delle nostre zone e dei nostri inverni.

iDM è un’azienda austriaca che lavora sulle energie rinnovabili da decenni, con sede a Matrei in Osttirol nel cuore delle montagne Hohe Tauern a circa 1.000 metri di quota, e dal 1977 sviluppa, produce e distribuisce sistemi efficienti per trasformare l’energia ambientale di terra, acqua, aria e anche del sole in calore utile per case, condomìni e attività.

Parliamo di una realtà familiare di medie dimensioni che oggi conta oltre 600 persone, fa parte del Gruppo Pletzer e punta forte su ricerca e sviluppo interni, perché in oltre 45 anni ha introdotto innovazioni che hanno fissato standard di qualità e tecnologia nel settore, arrivando a proporre pompe di calore con potenze termiche che possono salire fino a 1.500 kW e una gamma che va da 2 a 1.500 kW per applicazioni residenziali e industriali.

L'azienda monregalese Alpiclima lavora con esperienza su impianti e contesti tipici del Cuneese, dalle abitazioni indipendenti in collina alle ristrutturazioni, fino a piccoli condomìni e attività, e questo fa la differenza quando bisogna capire cosa è adatto e cosa no. Una pompa di calore non è “una scatola” da mettere al posto della caldaia: va scelta e impostata in base a edificio, isolamento, terminali, abitudini e obiettivi di consumo.

I consulenti e i tecnici Alpiclima ti affiancano già nella fase iniziale, perché il dimensionamento corretto è il punto che decide se l’impianto sarà efficiente o diventerà una fonte di problemi. Qui l’esperienza conta: analisi dei fabbisogni, valutazione dell’impianto esistente, verifica della sorgente migliore tra aria, terra o acqua, e indicazioni pratiche su come ottenere comfort stabile senza sprechi.

Alpiclima non ragiona “a catalogo”, ragiona a progetto: ti spiega in modo chiaro cosa puoi aspettarti, quali sono i vincoli tecnici, quali interventi conviene fare prima o insieme, e come integrare la pompa di calore con fotovoltaico, accumulo o solare per aumentare l’autonomia energetica. In questo modo la scelta non è solo tecnologica, è anche economica e di buon senso.

Alpiclima è anche un ponte diretto con iDM, quindi non ti trovi a gestire rimbalzi tra produttore, installatore e assistenza. C’è un referente che conosce prodotto e territorio, che coordina i passaggi, segue l’avviamento e aiuta a impostare correttamente regolazioni e programmi, così l’impianto lavora bene da subito e resta stabile nel tempo.

Alpiclima, in sintesi, è il valore aggiunto locale: la tecnologia iDM è la base, l’esperienza sul territorio è ciò che la trasforma in un risultato vero, misurabile e duraturo. Quando vuoi comfort, consumi sotto controllo e un impianto che “fila liscio”, avere un partner vicino fa la differenza, perché ti dà sicurezza prima, durante e dopo l’installazione.

Per maggiori informazioni:

Alpiclima srl si trova in

viale Rimembranza 8/3 - 12084 Mondovì (CN)

via Cuneo 18 - 12045 Fossano (CN)

Telefono 0174-551486

Sito internet: www.alpiclima.it