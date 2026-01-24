Azione, Ruffino: “Dopo congressi di Cuneo ed Alba il partito si rafforza sui territori”

“Azione continua il proprio cammino di consolidamento sul territorio piemontese e lo fa attraverso una stagione di congressi importante e molto partecipata. Oggi si sono tenuti quelli di Cuneo, con l’elezione a segretario di Nicolò Musso, e di Alba dove è stato eletto segretario Massimo Giachino: a entrambi rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro, certa del loro impegno e delle loro grandi capacità per guidare il partito sui territori”.

Lo dichiara la deputata e segretaria regionale di Azione in Piemonte Daniela Ruffino.

“Il lavoro nelle nostre comunità - prosegue Ruffino - ci sta dando particolare soddisfazione: da un lato si consolida la rete di amministratori, (nel cuneese, per esempio sono oltre 50), dall’altro aumenta la partecipazione soprattutto tra i giovani. Si inaugurano nuove sedi, come quella di Alba e si lavora costantemente al tesseramento anche in virtù delle prossime elezioni amministrative di primavera, in cui Azione sarà presente con liste e candidati. Il Piemonte deve cogliere le opportunità dei suoi territori: per valorizzare le proprie eccellenze e risolvere le situazioni di maggiore difficoltà c’è bisogno di pragmatismo e interventi mirati in ogni settore. Ed è proprio con questa filosofia che Azione continua a presentarsi di fronte ai cittadini, per una politica orientata all’ascolto e al confronto costruttivo”.

Infine, la segretaria di Azione ricorda che “prossimamente si terranno i congressi di Asti e Rivoli, mentre entro giugno è previsto quello cittadino di Torino: si completa, quindi, la riorganizzazione del partito in tutta la regione, rinforzando il lavoro avviato finora”.