Mondovì, il PD prepara al referendum costituzionale

Il Circolo del Partito Democratico di Mondovì organizza un incontro pubblico di approfondimento sul referendum costituzionale, intitolato “Prepariamoci al referendum”. L’appuntamento è fissato per lunedì 16 marzo alle 20.45 presso la Sala Scimé in corso Statuto 11/D a Mondovì.

L’evento offrirà ai cittadini un’occasione di informazione e confronto, con interventi di ospiti qualificati. Nikolaj Vinai, dottorando in diritto costituzionale, fornirà un inquadramento giuridico e istituzionale della riforma. Manuela Maroglio, esponente del comitato provinciale per il No, esporrà le perplessità sul quesito referendario.

"Vogliamo offrire una duplice prospettiva: tecnico-illustrativa con chiarezza e obiettività, e politica sulle perplessità legate alla riforma – spiega Luca Pione, segretario del circolo PD di Mondovì –. L’obiettivo è riportare il dissenso sul merito e sul metodo, in vista del voto". L’iniziativa è aperta a tutti.