Politica | 12 marzo 2026, 16:20

Mondovì, il PD prepara al referendum costituzionale

Lunedì 16 marzo alle 20.45 in Sala Scimé: Nikolaj Vinai illustra la riforma, Manuela Maroglio per il No, annuncio del segretario Luca Pione

Il Circolo del Partito Democratico di Mondovì organizza un incontro pubblico di approfondimento sul referendum costituzionale, intitolato “Prepariamoci al referendum”. L’appuntamento è fissato per lunedì 16 marzo alle 20.45 presso la Sala Scimé in corso Statuto 11/D a Mondovì.

L’evento offrirà ai cittadini un’occasione di informazione e confronto, con interventi di ospiti qualificati. Nikolaj Vinai, dottorando in diritto costituzionale, fornirà un inquadramento giuridico e istituzionale della riforma. Manuela Maroglio, esponente del comitato provinciale per il No, esporrà le perplessità sul quesito referendario.

"Vogliamo offrire una duplice prospettiva: tecnico-illustrativa con chiarezza e obiettività, e politica sulle perplessità legate alla riforma – spiega Luca Pione, segretario del circolo PD di Mondovì –. L’obiettivo è riportare il dissenso sul merito e sul metodo, in vista del voto". L’iniziativa è aperta a tutti.

