Calcio Eccellenza / Gol, spettacolo e un punto per parte tra Albese e Pro Dronero, all’Augusto Manzo finisce 2-2

È finita 2-2 la partita tra Albese 1917 e Pro Dronero, valida per la 18a giornata del Campionato di Eccellenza.

Nella sfida dello stadio “Augusto Manzo” vanno a segno Gomez (45’+3) e Redi (61’) per i padroni di casa e Gioele Piretro (45’+2) e Tuninetti (65’) per gli ospiti.

L’Albese arrivava dalla sconfitta nel big match con il Centallo (1-2), mentre la Pro Dronero aveva vinto l’ultima partita per 2-0 con il Fossano.



LA CRONACA:

Fischio d’inizio alle ore 14:32 allo stadio “Augusto Manzo”. Padroni di casa in maglia bianca con strisce azzurre mentre gli ospiti con la tradizionale divisa rossa.

Davanti a un folto pubblico a iniziare meglio sono gli ospiti che al terzo minuto ripartono in contropiede con Isoardi che lancia in profondità Dalmasso, il numero 10 si trova solo davanti a Russo ma calcia di poco largo. I langaroli reagiscono subito con Ennasry (6’) ma all’11’ i biancorossi hanno una ghiotta occasione: Dalmasso trova tra le linee Gioele Piretro che da posizione defilata calcia sull’esterno della rete. Al 18’ l’Albese ci prova con l’asse Gomez-Ennasry ma, dopo il tiro di quest’ultimo, il gioco viene fermato per fuorigioco. Passa meno di un minuto e a provarci è Burnescu che infrange il suo mancino potente sul palo, si rimane dunque sullo 0-0 (19’).

Al 23’ Dalmasso si fa vedere sulla fascia destra, il pallone arriva a lui, la butta in mezzo per Piretro che di testa sfiora lo 0-1. Poco prima della mezzora l’incontro viene fermato per l’infortunio del classe 2000 Soumahoro (uscito in barella dopo un contrasto a centrocampo). Al 36’ Vespa prova la botta dalla distanza ma il suo destro è abbondantemente alto. Dopo due minuti replica Gomez: mancino a giro che finisce di poco largo. Anche mister Caridi deve ricorrere al cambio forzato con Rivero che esce dal campo dolorante. Il direttore di gara assegna ben sei minuti di recupero. Appena entrati nel secondo minuto di recupero la Pro Dronero sblocca la partita: Dalmasso si fa vedere in avanti, raccoglie palla e la passa a Gioele Piretro che batte Russo, portando così avanti i suoi (45’+2). Passa meno di un minuto e l’Albese la pareggia subito con Gomez che, su ribattuta, infila con il mancino Giacomo Piretro, è 1-1 (45’+3). Non succede più nulla e quindi le due formazioni vanno negli spogliatoi con il risultato in parità.

Il secondo tempo inizia con i padroni di casa che provano a creare una buona mole di gioco, mentre gli ospiti sembrerebbero accontentarsi del pareggio. Al 57’ l’estremo difensore dronerese nega la gioia del gol a Ennasry. Al 61’ l’Albese raccoglie quanto di buono seminato: Ennasry si propone per l’ennesima volta sulla sinistra, riceve palla, crossa a rimorchio e da appena dentro l’area Tommaso Redi è una sentenza, il suo destro insacca la rete per il 2-1. Il vantaggio dura di nuovo pochissimo: tre minuti più tardi una mischia in area favorisce Tuninetti che di testa riporta la sfida in parità (65’). I biancocelesti subiscono il colpo ma al 75’ una conclusione deviata in angolo di Ennasry e la successiva mischia in area sembrano risvegliare i langaroli. All’81’ Bosio va vicino alla rete del vantaggio con la sua conclusione a giro dai trenta metri. Le due squadre sono molto stanche. Il direttore di gara assegna quattro minuti di recupero. Complice la fatica e la tensione si gioca poco e l’arbitro fischia la fine. Allo stadio “Augusto Manzo” di Alba finisce 2-2.

In classifica l’Albese sale a 35 punti, mentre la Pro Dronero a quota 16.

Nel prossimo turno di campionato l’Albese farà visita al Fossano (“Stadio Angelo Pochissimo”), mentre la Pro Dronero ospiterà il Chieri (“Stadio Filippo Drago”); fischio d’inizio per entrambe alle 14:30.



TABELLINO:

ALBESE – PRO DRONERO 2-2

Albese (4-3-3): Russo, Vidotto (86’ Vuturo), Lazzarin, Bellocchio, Galvagno F., Soumahoro (29’ Bosio), Burnescu (92’ Delledonne), Vespa, Gomez (79’ Galvagno G.), Ennasry (86’ Amamsour), Redi. A disposizione: Ferlisi, Fantone, Deljallisi, Asteggiano. Allenatore: Giancarlo Rosso

Pro Dronero (3-5-2): Piretro Gia., Rivero (44’ Pittavino), Toscano, Caridi, Serino, Tuninetti, Giraudo, Isoardi, Piretro Gio. (92’ Naranjo), Dalmasso, Boniello (63’ Crosetti). A disposizione: Capello, Risso, Maccario, Rinaudo, Traore, Boglione. Allenatore: Antonio Caridi

Gol: Piretro Gioele 45’+2 (D), Gomez 45’+3 (A), Redi 61’ (A), Tuninetti 65’ (D)

Ammoniti: Pittavino (D), Ennasry (A)

Espulsi: nessuno

Angoli: Albese 5 – Pro Dronero 5

Arbitro: Alessandro Biasiol di Nichelino, coadiuvato dagli assistenti Nicola Barbero di Alessandria e Luca Lava di Alessandria