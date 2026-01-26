Ceva, nuovo calendario di incontri del venerdì per l’Open Space di via XX Settembre

Con la fine del mese di gennaio riprendono gli appuntamenti del venerdì sera presso l’Open Space di via XX Settembre, promossi dal Comune di Ceva con il CFP Cemon. Il primo incontro si terrà infatti proprio venerdì 30 gennaio. Simonetta Bruno porterà i ragazzi alla scoperta del gioco da tavola tra elementi ludici, divertimento e sfide educative.

Il calendario proseguirà quindi con due venerdì sera nel mese di febbraio: il 13 febbraio laboratorio di giocoleria con Lucia Fusina di Cascina all’inverso e il 27 laboratorio di composizione musicale con Edoardo Sciandra, in collaborazione con l'istituto musicale di Ceva.

I venerdì sera presso lo spazio giovani tornano a essere un’occasione importante per la comunità, soprattutto per bambini e adolescenti, che trovano così un luogo e un momento appositamente dedicati a loro, dove coltivare le proprie passioni e scoprirne di nuove attraverso attività artistiche e in compagnia dei propri coetanei.

“Dopo gli appuntamenti autunnali l’Open Space apre le sue porte per un nuovo ciclo di workshop. Siamo felici di poter tornare ad animare questo spazio, nelle cui potenzialità la città crede molto - dice Laura Amerio, assessore alle Politiche giovanili -, diamo ai ragazzi un posto in cui trovarsi a cadenza regolare, in cui trascorrere il tempo in maniera produttiva, un luogo sicuro dove vengono ascoltati e accolti. Il calendario di attività è un modo per sviscerare insieme un ampio ventaglio di tematiche e arrivare a un pubblico il più variegato possibile, dagli appassionati di arte ai curiosi della cucina, come avvenuto qualche mese fa, passando per gli amanti del gioco e della giocoleria. L’obiettivo principale però resta quello di coinvolgere i più giovani, indipendentemente dai temi proposti, in uno spazio di incontro in senso fisico ma anche metaforico, dove chiacchierare, confrontarsi, ascoltare la musica, semplicemente stare insieme.”

Di seguito il calendario completo: