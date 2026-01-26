Piazza Europa, sbloccato l’iter dal Tar ora il Comune valuta la ripartenza dei lavori

Bloccato tra una sentenza e l'altra, ora è possibile che l'iter per la riqualificazione di piazza Europa a Cuneo, rientrante nel Bando Periferie, possa ripartire.

Ma, la lite tra associazioni ambientaliste e Comune non è ancora finita, in particolare quella contro l'abbattimento dei cedri secolari. L'ultimo atto giovedì scorso, 22 gennaio, con la sentenza di merito del Tar.

Rigettato questo ricorso degli ambientalisti e confermata la correttezza dell'iter seguito dall'Amministrazione comunale, tenteranno ancora in Consiglio di Stato.

Sono state l'associazione “Di Piazza in Piazza” e il comitato “SOS Cedri” ad annunciarlo non arrendendosi all'ultima decisione.



In attesa del Tar, a ottobre scorso era stata accolta e concessa la sospensiva dal Consiglio di Stato accendendo le loro speranze e bloccando il Comune, che nel frattempo aveva affidato i lavori all'impresa Sam di Cherasco, che si era aggiudicata l'appalto.



Ora, cosa accadrà?



Mentre la battaglia per “salvare i cedri” prosegue dentro e fuori dalle aule di tribunale e del Municipio, si passerà all'azione.



“Come da codice degli appalti andiamo avanti – spiega l'assessore Luca Pellegrino - , adesso stiamo cercando di approfondire come dobbiamo proseguire tenendo conto che il finanziamento scade a giugno di quest'anno. Ci prendiamo qualche giorno per decidere come procedere e per verificare la possibilità di iniziare i lavori”.



Già la precedente scadenza, del giugno scorso, era stata prorogata, e ora si punterà a un nuovo rinvio.

“Abbiamo un dialogo aperto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i suoi uffici – aggiunge Pellegrino - , sono informati sui vari passaggi legali in corso ed ora potremo loro chiedere una proroga che potrebbe verosimilmente aggirarsi sui 12 mesi per consentirci di operare in serenità. Sarebbe impossibile concludere il cantiere a scadenza. I prossimi passi quindi – conclude - saranno confrontarsi con la ditta incaricata di eseguire i lavori e comunicare i tempi necessari alla presidenza del Consiglio”.



Intanto è attesa per la seduta di stasera del Consiglio comunale la manifestazione degli ambientalisti. “Invitiamo tutti i cittadini - avevano annunciato - che hanno a cuore i cedri di piazza Europa all’iniziativa organizzata in avvìo del Consiglio comunale di lunedì 26 gennaio, alle 17. Per dire che ci siamo”