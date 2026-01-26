 / Volley

SUPERLEGA / Cuneo su Monza, Costamagna: “Una vittoria che ci permette di guardare al futuro con serenità” [VIDEO]

Dopo il successo al tie break davanti a oltre 3.000 spettatori, il presidente di Cuneo Volley torna a parlare: salvezza praticamente in cassaforte, pubblico protagonista e basi solide per costruire il domani

Non parlava da tempo Gabriele Costamagna, ma il success su Monza meritava parole chiare. Dopo la vittoria al tie break della MA Acqua S.Bernardo Cuneo, il presidente biancoblù si è presentato ai microfoni con la soddisfazione di chi vede l’obiettivo stagionale ormai a un passo dal sigillo matematico. La salvezza era il traguardo fissato a inizio stagione e, di fatto, è stata centrata.

"Siamo contenti – esordisce Costamagna – perché a inizio stagione dicevano tutti che la gente sarebbe venuta a vedere Trento, Perugia e così via. Invece noi siamo sempre stati sopra i 3.000 spettatori. La gente sta venendo a vedere Cuneo". Un dato che per il presidente vale quanto una vittoria: "I ragazzi hanno risposto, e in casa abbiamo fatto 11 punti. Quindi siamo molto, molto contenti".

Una vittoria, quella contro la Vero Volley, che racconta anche l’identità della squadra, costruita sull’equilibrio tra esperienza e gioventù. "È vero che è passata dai senatori, con un grande Zaytsev e un ottimo Baranowicz, ma anche dai giovani – sottolinea – perché Strehlaut e Ferral hanno fatto un'ottima partita. Sono bravissimi e rappresentano il nostro futuro, anche semplicemente per una questione di carta d’identità".

Costamagna torna poi sulle scelte di mercato estive, arrivate in ritardo ma decisive: "Siamo entrati tardi sul mercato, però abbiamo avuto la fortuna di mettere a segno tre colpi importanti: Bara, Sedlacek e Zaytsev. Questo ci ha dato una grande spinta. Non siamo ancora salvi matematicamente, ma siamo veramente a un passo dalla salvezza". Una condizione che ora cambia prospettive e tempi: "È una buona base per lavorare, soprattutto perché potremo intervenire sul mercato in maniera più consoni rispetto a quest’anno".

Il successo contro Monza è anche un messaggio al campionato. "È stato ancora un grande pomeriggio per Cuneo – ribadisce il presidente – più di 3.000 spettatori come sempre. Sapevamo che questa vittoria, anche solo da due punti, ci avrebbe permesso di guardare al futuro con più serenità. E quattro giornate dalla fine e con nove punti di vantaggio, possiamo davvero farlo".

Infine lo sguardo si allarga al territorio, alle istituzioni e agli sponsor. "La risposta è stata positiva – spiega – ma dobbiamo imparare anche noi a raccontare meglio cos’è Cuneo Volley per la città. È vero che c’è tanto sport a Cuneo, ma è anche vero che oggi siamo la realtà che porta più persone al palazzetto e che racconta il nome di Cuneo in tutta Italia. Raccontiamo il brand Cuneo in tutta Italia".

Un messaggio diretto, senza giri di parole, nello stile di Costamagna: la salvezza è quasi realtà, il pubblico c’è, ora il passo successivo è dare continuità a una Cuneo che vuole restare protagonista anche fuori dal campo.

Cesare Mandrile

